Sarajevo se ponovo guši. Iako je svaki decembar posljednjih godina sličan, ovog puta zrak u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ulazi u kategoriju ekstremno zagađenog, među najgorima u Evropi. Građani se bude uz miris gareži, djeca idu u škole pod maskama, a stariji i hronični bolesnici žive u permanentnom zdravstvenom riziku.

Zvanične stanice za mjerenje kvaliteta zraka bilježe koncentracije PM2.5 i PM10 čestica koje višestruko prelaze preporučene vrijednosti. To više nije upozorenje, to je alarm koji se oglašava iz dana u dan, a reakcija nadležnih ostaje jednako maglovita kao i sarajevsko jutro.

Umjesto jasnih mjera, planova i hitnih intervencija, slušamo prebacivanje odgovornosti: na kotlovnice, na individualna ložišta, na saobraćaj, na “geografski položaj”. No, geografija nije kriva što godinama nemamo efikasne filtere u industriji. Geografija nije kriva što se javni prevoz raspada, dok saobraćajni haos svakodnevno puni zrak novim otrovima.

Građani imaju pravo znati na transparentne podatke, hitne mjere i dugoročne strategije, a ne na političke izgovore i improvizacije.

Zagađenje zraka nije sezonska tema, nego hronična bolest grada. Dokle god institucije budu gasile požar saopćenjima umjesto konkretnim potezima, Sarajlije će nastaviti udisati opasnu smjesu koja svake zime skrati živote, poveća broj oboljelih i pokaže koliko je malo potrebno da se ljudsko zdravlje žrtvuje zbog nebrige.

Sarajevo zaslužuje čistiji zrak. A oni koji odlučuju – zaslužuju da ih građani jasno pitaju: zašto ga još nemamo?