Haris Tabaković: Gol-mašina

Haris Tabaković nastavlja sezonu iz snova. Bh. napadač sinoć je ponovo tresao mrežu, ovog puta u dresu Borusije Menhengladbah protiv Sent Paulija našeg Nikole Vasilja, potvrđujući da se nalazi u najboljoj formi karijere. Gol koji je postigao samo je još jedan u nizu dokaza da je postao ključna figura napada njemačkog bundesligaša, bez obzira na poraz njegovog tima i ispadanje u osmini finala takmičenja.

U svim takmičenjima Tabaković sada ima osam golova i dvije asistencije na ukupno 13 nastupa – brojke koje ga svrstavaju među najefikasnije napadače lige u dosadašnjem dijelu sezone. Ono što dodatno impresionira jeste njegov kontinuitet: postiže gol na gotovo svakoj drugoj utakmici, a odlikuju ga snaga, hladnokrvnost u završnici i izvanredan osjećaj za prostor.

Forma iz Borusije prelila se i na državni tim. Tabaković je zabio gol na posljednje tri utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Njegov napadački instinkt i stabilnost u igri daju nadu da BiH konačno dobija prepoznatljivog i pouzdanog golgetera na kojeg se može osloniti.