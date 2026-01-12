Mrvice građanima

Od početka rada Uprave za indirektno oporezivanje BiH i uvođenja PDV-a prije 20 godina prihodi od indirektnih poreza nikada nisu bili veći. Novi rekordi oboreni su u 2025. godini u kojoj su poreski obveznici uplatili više od 12 milijardi maraka, a stotine miliona više nego godinu ranije potom se slilo uglavnom u entitetske budžete.

Sudeći prema finansijskim pokazateljima, vlasti u ovoj zemlji nikada nisu imale bolju priliku da barem dio ogromnih prihoda, čijem rastu nisu same doprinijele, vrate u džepove građana i iskoriste ih za kapitalne projekte i otvaranje novih radnih mjesta.

Međutim, dok do građana stižu samo mrvice iz pretijesnih državnih kasa, čak ni vrhunski ekonomski i finansijski stručnjaci ne mogu sa sigurnošću tvrditi gdje nestaju stotine miliona dodatnih prihoda. Ili dodatnih pet milijardi za posljednjih pet godina, koliko su rasli prihodi od indirektnih poreza.

Uz privredu, budžete najvećim dijelom pune upravo građani, opterećeni inflacijom, sve većim troškovima života i višegodišnjim, konstantnim rastom cijena, posebno hrane.

Od rekordnih prihoda oni i nemaju preveliku korist, jer minimalna plaća radnika će u ovoj godini rasti za mizernih 27 maraka, te će iznositi 1.027 KM. Boračke populacije niko i ne spominje, a penzioneri se raduju rastu penzija za stotinjak maraka, jer se većina njih nada da će s približno 700 KM mjesečno lakše preživjeti nego s 599 KM. Istovremeno, entitetski funkcioneri mogu zadovoljno trljati ruke i s rastom plaća za 540 – 600 KM, sa ukupnih 5.292 – 5.400 KM mjesečno blagosiljati inflaciju i sve što je podstiče.

Godinama je već jasno da, pored glomaznog administrativnog aparata od lokalnih zajednica i kantona do entitetskih i državnih institucija, najveći dio sredstava “isparava” i kroz sistem javnih nabavki.

Podsjetimo, prema analizi Agencije za javne nabavke BiH, objavljenoj u septembru prošle godine, samo u periodu od 2023. do 2025. godine više od dvije milijarde maraka javnog novca potrošeno je na netransparentan i sumnjiv način. A kada, nakon domaćih i stranih organizacija, na kriminalno trošenje novca građana upozori i jedna državna institucija, evidentno je da je sistem postavljen potpuno naopako. S toliko felera u praktično svim oblastima života, pitanje je ima li snage i vremena da on bude popravljen. Kod onih što su ga takvim kreirali volje sigurno nema.