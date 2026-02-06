Esmir Bajraktarević: Heroj Ajndhovena

Fudbaleri PSV Ajndhovena (PSV Eindhoven) prije dva dana su uvjerljivo savladali Herenven (Heerenveen) s 4:1 i plasirali se u polufinale Kupa Nizozemske, a apsolutni junak utakmice bio je Esmir Bajraktarević. Mladi bh. reprezentativac zablistao je s dva postignuta gola i još jednom potvrdio da se radi o igraču koji iz sedmice u sedmicu skreće pažnju na sebe.

Bajraktarević je pokazao zrelost, smirenost u završnici i izuzetnu energiju u ofanzivi, a publika na stadionu u Ajndhovenu nagradila ga je ovacijama. Njegovi pogoci praktično su prelomili utakmicu i trasirali put PSV-u ka sigurnoj pobjedi, dok je stručni štab domaćih dobio još jednu potvrdu da u svojim redovima ima igrača za velika djela.

Posebno raduje činjenica da se Bajraktarević sve bolje uklapa u zahtjevan sistem PSV-a, kluba koji je poznat po razvoju mladih talenata. Njegove partije ne prolaze nezapaženo ni van granica Nizozemske, a svaki novi nastup dodatno jača njegov status u konkurenciji za mjesto u početnih 11 u reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

Večer protiv Herenvena bila je još jedna stepenica u usponu karijere Esmira Bajraktarevića. Ako nastavi ovim putem, dilema više neće biti da li je budućnost pred njim, već koliko visoko može stići.