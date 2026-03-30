Kerim Alajbegović: Donio prevagu

Fudbaler Kerim Alajbegović ovih je dana posebno u centru pažnje. Pred ključni meč naše reprezentacije protiv Italije, u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo, Kerim se pokazuje kao istinska snaga i motivacija na terenu. Njegova posvećenost i trud tokom priprema donijeli su mu i posebnu pažnju javnosti.

Nedavno je potpisao za njemački Bajer Leverkusen 04, što je veliki iskorak u njegovoj karijeri i potvrda njegovog talenta na međunarodnoj sceni. Navijači i saigrači ga hvale zbog discipline, profesionalizma i izuzetne tehničke sposobnosti.

Naime, nakon ulaska na teren u utakmici protiv Velsa napadi naše reprezentacije postali su dosta dinamičniji, asistencijom iz kornera Edinu Džeki i izvođenjem ključnog penala odveo je reprezenaciju BiH u finale baraža.

Nakon susreta s Velsom, fokus je već na narednoj utakmici – na duelu s Italijom u utorak, gdje Kerim opet obećava vrhunski nastup i borbu do posljednje minute. Njegov primjer mladim sportistima širom BiH motivacija je da vjeruju u svoje snove i upornost.

Bosna i Hercegovina s pravom ga prati s velikim očekivanjima i nadom u sjajne rezultate.