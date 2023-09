I kako dalje

Državna koalicija ima još mjesec roka da riješi ovo pitanje, a očito je da postoje različiti pogledi na to pitanje, prvenstveno između HDZ-a i trojke, dok je na drugoj strani SNSD saglasan sa svime što se dogovori u FBiH, dok ne žele da se dira u entitet RS. Ipak, ukoliko se žele provesti sve presude, kako domaćih tako i međunarodnih sudova, bit će potrebne i određene promjene u RS.

Dodatni problem je to što, sve i da pronađu neki kompromis, a što će se vrlo teško desiti u naredni mjesec, potrebna je i dvotrećinska podrška za izmjene Ustava, čega neće biti bez podrške barem dijela opozicije. Ako uzmemo u obzir ponašanja opozicije u BiH, vrlo je moguće da ih, bez obzira na kvalitet rješenja, odbiju samo zato što je to vlast predložila.

Jedna od stavki sporazuma je i reorganiziranje pravosudnih institucija i to je ono na čemu insistira SNSD. No, problem predstavlja to što SNSD u toj tački vidi eliminiranje stranih sudija u Ustavnom sudu, HDZ bi bio spreman na to, ali u nekoj budućnosti, dok su stranke s centralom u Sarajevu izričito protiv toga i u ovoj tački vide popravljanje efikasnosti pravosudnih institucija.

Naredni mjesec će otkriti dosta toga – da li je državna vlast došla do zida ili će ova vlast napraviti iskorak i pokazati se najboljom od nezavisnosti BiH.