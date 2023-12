Ambasador kakav BiH treba

Ovakvi ljudi želim da me predstavljaju – bila je moja dominantna misao dok sam uživala na spektaklu Dine Merlina u zagrebačkoj Areni. To što je sarajevski Čarobnjak sa 23.000 posjetilaca tog maglovitog petka oborio rekord posjećenosti najveće dvorane u Hrvatskoj ikad nije razlog za to.

To što je on apsolutna muzička megazvijeza na ovim prostorima, također, nije razlog za to, kao ni to što je od novembra do kraja godine rasprodao čak 12 arena u Evropi.

Razlog za moju misao je taj što Dino Merlin, gdje god da se pojavi, a to je uglavnom u cijelom svijetu, predstavlja Bosnu i Hercegovinu na najbolji način i u najboljem svjetlu.

On živi ultimativnu holivudsku priču na našim prostorima – potekao iz skromne sarajevske mahale i postao sinonim uspjeha na muzičkoj sceni.

Dosegao je sami vrh, a opet nikad nije izgubio kontakt s realnošću. Sa svoje pozicije, koliko god je i kad god je moguće, šalje poruke mira, suživota, ljubavi...

Merlin je profesionalac koji radi po svjetskim standardima i on je tu gdje jeste zahvaljujući isključivo svom upornom radu i trudu. I on i dalje radi, stvara, raste, napreduje...

Čovjek je koji punih usta pjeva o svom rodnom Sarajevu i svojoj domovini i čini da publika, gdje god da ga sluša, doživljava našu zemlju na najljepši mogući način i ta ista publika svim Bosancima i Hercegovcima ukazuje poštovanje kakvo i zaslužuju. Tako je dobro biti iz BiH na koncertima Dine Merlina.

Merlin može vrlo dobro živjeti bukvalno bilo gdje na svijetu, a živi na istoj adresi gdje se rodio – na sarajevskom Alifakovcu.

E, takve ambasadore treba BiH – vrijedne, uspješne, poštene, ljude koji su tu gdje jesu i koji imaju to što imaju isključivo zahvaljujući svom radu. I ambasadore koji vole zemlju koja ih je rodila.