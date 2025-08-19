Moramo na Mundijal!

Bosna i Hercegovina nema više vremena za čekanje! Nema više popravnih ispita, nema izgovora i nema opravdanja. Vrijeme je da se naša reprezentacija plasira na Svjetsko prvenstvo.

Predugo su navijači živjeli na staroj slavi, predugo gledali kako se naši talenti troše u kvalifikacijama koje završe razočarenjem. A znamo svi da ova zemlja ima sve što je potrebno – Na Mundijalu se ne igra samo fudbal – tamo se pokazuje ko si, koliko vrijediš i koliko si spreman za velike izazove koji mogu ponijeti Zmajeve do cilja.

Svaka utakmica od sada mora biti kao finale. Svaki duel – borba za grb na dresu. Svaki igrač mora znati da iza sebe ima tri miliona ljudi koji sanjaju isti san: himnu BiH na najvećoj svjetskoj sceni, na Mundijalu!

Nema kalkulacija, nema filozofije – plasman na Svjetsko prvenstvo mora biti prioritet broj jedan. Ako Hrvatska, Srbija, Švicarska i druge zemlje sa sličnim ili manjim fudbalskim potencijalom mogu, zašto ne bi mogla i BiH? Šta nam nedostaje osim vjere i discipline?

Ovo nije samo sport, ovo je pitanje ponosa! Na Mundijalu se ne igra samo fudbal – tamo se pokazuje ko si, koliko vrijediš i koliko si spreman za velike izazove. Tamo BiH jednostavno mora biti. Zato igrači moraju dati sve, savezi moraju stati iza reprezentacije bez kalkulisanja, a narod mora vjerovati do kraja. Jer kada se euforija pokrene i kada Zmajevi zapale teren – nema te sile koja nas može zaustaviti.

BiH na Svjetskom prvenstvu – to nije san, to je obaveza. Zato, gospodine Barbarez, vjerujemo i Vama i Vašim izabranicima. Nemojte nas iznevjeriti.