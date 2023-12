Ajdin Osmanović održao svoj prvi solistički koncert u Tuzli: Muzičko čudo od djeteta iz Srebrenika

- Kako kaže moj profesor Jasmin, pjevač nikada ne smije biti robot. Sevdalinke i pjesme koje pjevam su vrlo emotivne. Kad vježbamo, on mi pomaže da razumijem tekst i ono o čemu se pjeva, a i on je puno emotivan - govori Osmanović.

- Koncert u BKC-u Tuzla bio je moj prvi solistički koncert u BiH. Sretan sam jer je na koncertu bilo puno ljudi. Volim pjevati i drago mi je što je publika svaku pjesmu pjevala sa mnom. Hvala im što me podržavaju, a najviše hvala mojim nastavnicima i drugarima iz škole. Nisam očekivao ovoliko pozitivne reakcije. Ja sam se samo pripremao za koncert sa željom da sve pjesme otpjevam najljepše što mogu. Sada me ljudi prepoznaju, čestitaju mi, žele se slikati sa mnom, ali ja se ne smatram nekom zvijezdom - rekao nam je Osmanović.

Podrška profesora

Profesor Jasmin Brašnjić, kako ističe Ajdin, mnogo mu pomaže.

- On me prepoznao kao talenta. Osim pjevanja, uči me i drugim stvarima. Često sa mnom razgovara o životu, savjetuje me da trebam biti dobar učenik, da kada postanem poznat, moram ostati na zemlji, da ljude svisoka gledam samo kada im pružam ruku da ustanu, često mi kaže da mi porodica mora biti na prvom mjestu, onda škola, da završim fakultet, imam svoj posao, a da mi pjevanje bude hobi - istakao je mladi pjevač.

Najbolji prijatelj

- Ne znam šta će biti dalje. O svemu što je vezano za moje pjevanje brine se moj profesor kojem puno vjerujem i kojeg puno volim. On mi je najbolji prijatelj - istakao je mladi pjevač.