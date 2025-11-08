Vučić: Problem je i kada Bosni i Hercegovini dajemo barut, oni nama daju kapisle

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da mu je najlakše da na, kako je rekao, nepristojnost portparolke ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marije Zaharove, odgovori na isti način, ali da to nikada neće da uradi.

- Ja sam predsjednik Srbije i ne smem sebi da dozvolim emotivne izjave, iako mi se to nerijetko dogodi. I poslije toga moram da kažem izvinite. I sačekao sam da prođe dan i po da ne reagujem. Inače bih svakako reagovao neuporedivo burnije jučer, ali kada ste predsjednik, onda morate da izbrojite ne do deset, nego do stotinu i da ne reagujete na taj način - rekao je Vučić za RTS, na pitanje kako je doživio izjave Zaharove o srpskom izvozu municije.

Vučić je naveo da neće da bude nepristojan, kako je naveo, ne zbog sebe i ne zbog toga što ne bi imao dovoljno hrabrosti ili argumenata. "Nikada neću to da uradim zato što vodim računa o interesima Srbije, zato što cijenim i volim ruski narod, poštujem i sebi neću da dozvolim ono što je gospođa Zaharova dozvolila sebi - naglasio je Vučić.

Ništa dogodilo

On je dodao i da nije imao lak razgovor sa ambasadorom Rusije u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčenkom, kako je rekao, iz mnogo razloga.

- Iz mnogo razloga, o čemu neću da govorim. Dakle, mi smo prijateljske zemlje - naveo je Vučić.

Također je ukazao na to da je Zaharova govorila o naoružavanju, a da se ništa novo nije dogodilo.

- Ljudi moraju da znaju. I ja pričam o tome da pre pet godina sam još pregovarao sa Evropljanima, jer sam vidio da se sve kreće u pravcu naoružavanja i niko me nije slušao kada sam o tome govorio. I tada sam rekao 'Hajde ljudi, da se dogovorimo da vi kupite sve što mi proizvedemo, da se dogovorimo kako to ide, da mi imamo ugovore sigurne na 10-20 godina, da ja skinem tu muku i sa sebe, i sa svog naroda, i sa svojih fabrika i sa svega'. Tada nije bilo ni rata u Ukrajini, nije bilo ničega - rekao je Vučić.

Prema njegovim riječima, kada je krenuo rat u Ukrajini, Srbija se mučila i tada je on u Moskvi dobio spisak zemalja koje su prenosile u Ukrajinu ono što Srbija njima isporuči.

- Znači, vi nam kažete da ne možemo da izvozimo ni u jednu zemlju Evropske unije i nikome u Evropu, čak ni u regionu, pošto je problem i kada Bosni i Hercegovini dajemo barut, a nama je potrebno da dajemo barut. Volio bih da rade ljudi u Konjicu i u Goraždu. Riječ je o Bošnjacima najviše, ali naravno i o malom broju Hrvata i Srba koji tamo rade. Uglavnom, o Bošnjacima ja želim da ti ljudi rade, ali nevezano za to. Oni nama daju kapisle. Mi bez tih kapisla ne možemo da proizvedemo neke od najvažnijih strateških proizvoda u našoj zemlji - naglasio je Vučić.

Različite izjave

Portparolka Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova oštro je kritikovala predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zbog njegovih navodnih izjava da bi oružje iz Srbije moglo završiti u Ukrajini.

- Odbijam čak i samu pomisao na to da bi ruski vojnici, koji su historijski davali svoje srce, u svakom smislu te riječi, dajući život ili izražavajući ljubav i vjernost srpskoj braći, mogli biti pogođeni ili ubijeni srpskim oružjem, municijom ili granatama - rekla je Zaharova za RIA Novosti.

Ona je poručila i da se stiče utisak kako postoje različiti Vučići, jer, kako je kazala, predsjednik Srbije daje različite izjave kada je u Moskvi i kada nastupa s drugih pozicija.

Zaharova je naglasila da je Rusija više puta, i to na najvišem nivou, dobijala uvjeravanja iz Beograda da se izvoz srpske municije strogo kontroliše i da ta roba neće završiti u Ukrajini.

Podsjetila je i da su, kako je rekla, ruski vojnici više puta "dolazili u pomoć bratskom srpskom narodu".