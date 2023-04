Vučić komentarisao izbore na Kosovu: To je dan kada će biti obilježena sramota Evrope i svijeta

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, gostujući na TV Prva, govorio o izborima koji će u nedjelju biti održani u četiri opštine na sjeveru Kosova.

Vučić je rekao da će to biti težak dan za srpski narod i demokratiju.

- Bit će to dan kada će biti obilježena sramota Evrope i svijeta, zbog onoga što su organizovali i onog što čine - rekao je Vučić na početku gostovanja.

"Sramota kvinte"

On je podsjetio na pravila i na sve što je rađeno u Briselu tokom pregovora, objašnjavajući zašto Srbi ne učestvuju na izborima.

- Srbi nisu napustili institucije iz hira. Napustili su zbog protivpravnog smjenjivanja Đurića, zbog hapšenja Pantića, Trajkovića, Adžića. Zbog toga što su prvi put pucali na Srbe, a potom i na dječicu u Štrpcu, a sada su pucali i na Jovanovića što je nosio šerpe i lonce na mitrovačku pijacu. Srbi su i poslije otimanja zemlje, eksproprijacije, maltretiranje zbog tablica, provociranje Srba na svaki način rekli su da su devet godina u institucijama, a oni deset godina ne formiraju ZSO - rekao je Vučić.

Predsjednik je rekao da je ovo "sramota kvinte što se dešava".

- Oni će da održe i podrže izbore. Sramota je da neko ne zna razliku između legaliteta i legitimiteta - rekao je Vučić.

- Dvije godine su oni maltretirali Srbiju, napravite nam bijela platna, ne plava platna za izbore. Nemoj Vučiću da se pojavljuješ da otvaraš fabrike. Dvije godine je trajalo šikaniranje ljudi spolja. U nedjelju se izlazi na lokalne izbore na sjeveru Kosova. U tim opštinama, poslije povlačenja Aleksandra Jablanovića večeras, više nemate nijednog srpskog kandidata ni u Leposaviću, Mitrovici ni Zubinom potoku - rekao je Vučić i dodao:

- Tu su kandidati iz partije Albina Kurtija i Hašima Tačija. Albanaca u Leposaviću je upisano 300 u birački spisak od 15.000 ljudi, a tih 2 posto i ne živi u Leposaviću. Živi ih 70. Dovodit će ih iz Podujeva da glasaju. Imat će 2 posto izlaznost maksimalno ni toliko. Ima na sjever Mitrovice da dovuku iz južne da bi nakarikali do 4 posto. Nigdje preko 3 ili 4 posto i za to će da kažu da su legalni i legitimni izbori i recite mi gdje to na svijetu ima. Ne znaju ni oni. Sram ih bilo, kompletnu kvintu.

"Neću im dati da slome Srbiju"

- Sram ih bilo. Zamislite da mi to uradimo i kažemo recimo u Novom Pazaru, gdje živi 20 posto Srba kažemo izašli samo Srbi. Pa ja se borim da izađu Bošnjaci, da znamo šta narod misli - rekao je Vučić i poručio da "svi zajedno ovo rade jer moraju Kosovo da podrže i Srbiju da slome".

- To im je konačni cilj. Možda će mene da slome, ali im neću dati da slome Srbiju - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da će Priština nastaviti da se igra sa Zajednicom srpskih opština.

- Sve su to trikovi, kao i ovim sa Savjetom Evrope. Zna to Lajčak i Borelj i svi - poručio je Vučić.

Upitan da li bi bilo ZSO da Srbi učestvuju na ovim izborima, predsjednik je rekao da ne bi. Vučić je rekao da je Kosovo nagrađeno viznom liberalizacijom.

- Nije dovoljno. Nagradit ćete ih izborima na sjeveru, da postanu gradonačelnici Mitrovice, Zvečana... i tražite da se Srbi sa time saglase, e pa neće i ponosan sam na njih.

Znate kako će da izgledaju ti izbori u nedjelju? Biračka mjesta su im u policijskim stanicama i kontejnerima. Da li ste čuli nekad za takve izbore? Šta bi rekli da se tako održava u Srbiji? Tih nekoliko njih što će da izađu na izbore cijeli dan obezbjeđivat će 156 kosovskih policajaca, do zuba naoružanih 65 pripadnika KFOR-a, pripadnici Euleksa, a dijelom u južnoj i sjevernoj Mitrovici bit će još u civilu obučenih specijalnih snaga kosovske policije - rekao je Vučić i dodao da će se među njima naći i po nekoliko birača:

- Glavno pitanje im je da li je Beograd prijetio Jablanoviću ili nekom drugom? Nikom Beograd nije prijetio, vi ste ti koji prijetite i radite to svakog dana. Mislite da možete da uništite jednu zemlju i jedan narod i završite ono što ste započeli 1999. Neće moći. Kao predsjednik Republike moram da vodim računa o interesima zemlje i ne mogu da kažem neke stvari i koje bih htio jer moram da vodim računa o drugim interesima Srbije.

"Pozivam naš narod da ostane miran"

Govoreći o izborima u nedjelju rekao je da će ovo ući u historiju svjetske blamaže.

- Da imaju 2,3 posto izlaznost i to nakarikanu. Za to kažu da su legalni i legitimni izbori. Pozivam naš narod da budu mirni, da ih i ne pogledaju, da im u očima vide prezir. Da ih ne napadaju ni na jednom mjestu. Nek oni svoj najprljaviji posao obave, bar ćemo znati da imamo posla sa okupacijom i onda ćemo vidjeti koliko će da nas lažu o ZSO - poručio je predsjednik Srbije.

Komentarišući izjavu Eskobara da će do maja biti napretka po pitanju ZSO, predsjednik je rekao da Kurti nikad neće formirati Zajednicu srpskih opština.

- Sve vrijeme su nas lagali podsjećajući nas na druge sporazume, koje su pravili sa drugim zemljama i drugim silama. A pošto ne mogu da se iživljavaju na velikoj zemlji, onda se iživljavaju na nama, malima. Shvatili smo da je vrhunac demokratije kada izađe 2 do 3 posto, kada se izbori održavaju u policijskim kontejnerima.

Vučić je rekao da "to nama nameće mnogo problema".

- Znamo da ne možemo da spriječimo njihovom pristup Savjetu Evrope. Oni su meni svi obećali da ide ZSO kao prva stvar, a ja sam rekao šta ću ja da ispunim, tablice, pečati, diplome. Sve bismo to ispunili da oni ispune ZSO. Mene su lagali, Srbiju su lagali od početka i oni znaju da lažu - rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije je rekao da se sve vrijeme priča o tome šta Srbija treba da učini a ne šta oni treba da učine.

- Neće Republiku Srpsku. Šta imaju protiv? Hoće da otcijepe dio Srbije, a da ne ponude autonomiju Srbiji. Hoćete da iskoristite rat u Ukrajini i da pregazite još jednu malu zemlju, sad kad ima šta da izgubi - rekao je Vučić.

Osvrćući se na susret sa Srbima sa Kosova u Raškoj rekao je da će Srbija dati sve od sebe da se spriječi eventualan ratni sukob.

- Ovo će biti najsramniij izbori održani bilo gdje na tlu Evrope. Nije problem što to radi Kurti, on hoće da istjera Srbe sa sjevera i to meni otvoreno kažu diplomate u četiri oka. On računa da Srbi neće izdržati pritisak i da će otići. Ali, Srbi su mnogo čvršći nego što misle. A ovi drugi. Kome ćete vi da dođete da pričate o demokratiji? Oni hoće da Srbija bude bez Kosova, da bude poslušnik bez pogovora i ništa više. Oni to ne rade zbog mene, nego zato što ne žele Srbiji dobro - rekao je Vučić.

"Ostajemo vojno neutralni"

Vučić je rekao da je besmisleno da Srbija ratuje sa NATO savezom.

- Ludački je to da rizikujem život vašeg, mog sina i sinova drugih roditelja. Dat ću sve da sačuvam mir, ali ako krenete na naš narod, a sad održavate izbore sa 1 posto, šta je sljedeći korak? Da krenete da ih protjerujete, ali to vam neću dozvoliti - rekao je Vučić i dodao da neće pregovarati da ostane na vlasti i da ga neko ucjenjuje.

- Sačuvat ću mir po svaku cijenu i nećemo pasti na provokacije. Moja poruka njima je, kao Boga vas molim, nemojte to da radite. Nemojte da testirate moju ozbiljnost, odlučnost i odgovornost da zaštitim srpski narod. U skladu sa poveljom UN i rezolucijom 1244 - poručio je predsjednik Srbije.

Vučić je ponovio da Srbija neće ući u NATO i da ćemo ostati vojno neutralni dokle god je on predsjednik.

"Oružje i oruđe gotovo da ne izvozimo"

Komentarisao je i navode da je Srbija izvozila oružje u Ukrajinu.

- Da li će dio naše municije da završi na ruskoj ili ukrajinskoj strani nemam nikakve sumnje. Završit će se i u Sudanu, ima vjerovatno i u Siriji. Mi imamo fabrike oružja koji moraju da žive - rekao je predsjednik osvrnuvši se na štrajk u Krušiku rekavši da je dio zahtjeva sindikata prihvaćen i podsjetio da je sad tamo mnogo bolje nego ranije.

- Oružje i oruđe gotovo da ne izvozimo, zato što su naši zahtjevi veliki. Mi sad preko 200 oruđa pravimo za našu armiju - rekao je Vučić.

- Proizvodimo municiju i kad nas Španija pita da li hoćemo da je prodamo, nego šta ćemo. Da li će da završi u Ukrajini? Možda. Znamo da je moguće da završi tamo ili sa ruske strane, ali šta da radimo, šta nam je izbor? Da prekinemo dugoročne ugovore? Hoćete da zatvorimo naše fabrike. Da nam niko ne bi rekao da je i jedan naš komad otišao tamo, zato mi sve kupujemo sad za nas - rekao je Vučić i pozvao sve građane da dođu u subotu u Batajnicu na prikaz sposobnosti Vojske Srbije.

- Pozivam narod da dođe da vidi svoju vojsku, da je vidi i da se ponosi - rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije se osvrnuo i na reforme i na priče da će EPS biti privatizovan. Poručio je da je to laž.

- Radimo na ozbiljnom projektu reforme, sa Norvežanina. Kao što Zvezda dovede Kampaca jer hoće da igra sa najboljima, mi smo doveli Norvežane da rade sa nama, mučim ambasadora Norveške da nam dovedu najbolje ljude, radimo najveću stvar koji svi traže da radimo. Čim krenemo da radimo viču: "nemoj to - rekao je Vučić.

Predsjednik je rekao da u ovom trenutku Srbija ima 4,5 milijardi eura na računu i velike količine gasa u rezervi.

- Kupujemo sve što nam treba za zimu, jer znam da će nam zima biti mnogo gora - rekao je Vučić.

Predsjednik se ponovo osvrnuo na litijum i rekao da su bačene godine prosperiteta.

- Ubiše nas tad kao zeca, e tako sad i sa EPS-om - poručio je predsjednik.

Povećanje plata i penzija

Vučić je pričao i o platama i penzijama, komentarišući najave pojedinih ekonomista da bi one mogle da krenu nizbrdo, te je rekao da se to u Srbiji neće dogodiit.

- U Srbiji se neće smanjivati plate i penzije, to bi se desilo da imamo problema sa stopom javnog duga. Mi ćemo završiti godinu sa dugom od oko 52 posto. U dobrom smo stanju, saopštio je MMF. Imamo najviše devizne rezerve u historiji. Ne trošimo ni to ni zlato, skupljamo kao hrčak da bi imali sigurnost. Kurs se kod nas deset godina ne mijenja, to je tako kod ozbiljnih država - rekao je Vučić.

On je rekao da će u Srbiji penzije i plate rasti.

- Penzije ćemo da uvećamo između 14 i 15 posto. To je ogromno povećanje - rekao je Vučić i najavio da će se to dogoditi do kraja ove godine. Najavio je i značajno povećanje plata.

- U svim segmentima od minimalaca do plata u javnom sektoru, ali ne može da ide to koliko nekom padne napamet - poručio je predsjednik.

Vučić je rekao da će ostati na mjestu predsjednika dokle god bude imao legitimitet i dok narod to bude želio.

- Radio sam danonoćno svih ovih 10 godina boreći se za ovu zemlju i sve radio i popravio sa ljudima koji su vrijedno radili u mom timu - poručio je Vučić.

Predsjednik je rekao i da se raduje otvaranju autoputa od Pojata do Kruševca.

- Otvaramo sad 27 ili 28 kilometara, pa idemo još 10 do Koševa prema Trsteniku, pa otvaramo predgrađe Kraljeva - najavio je.

Vjerujem da ćemo izabrati novo rukovodstvo stranke

Vučić je pričao i o Narodnom pokretu za Srbiju.

- Prvo slijedi skupština SNS-a, stranke čiji ću član da ostanem, ali vjerujem da ćemo izabrati novo rukovodstvo - rekao je Vučić i dodao da od 27. odnosno 28. maja bi trebalo da više ne bude predsjednik te partije.

On je rekao da to nikako ne znači gašenje Srpske napredne stranke ali da je namjera da se formira pokret koji će biti širi od SNS-a.

- Tu hoću da ubacimo ljude koji nisu SNS, koji nisu imali priliku da učestvuju u vođenju zemlje. Neke ljude koji su bili i naši politički protivnici, a teško je vrijeme pred nama, da pomognu da izvedemo zemlju na pravi put. Na tome ćemo da insistiramo ali da li ćemo u tome uspjeti vidjet ćemo 27. maja - rekao je Vučić i dodao da od ljudi od stranci zavisi ko bi mogao da ga zamijeni na mjestu predsjednika SNS.

On je rekao da očekuje da će nekoliko ljudi, koji su izgubili funkcije, napustiti partiju.

- Neki neće, neki hoće - rekao je Vučić.

Sportska problematika

Vučić se dotakao i "sportske problematike" koja najviše zanima navijače. Vučić je ponovo pričao o aktuelnom finansijskom momentu u najpopularnijim sekcijama oba najveća Sportska društva u zemlji.

Upitan da li su Zvezda i Partizan platiti porez državi Vučić je prvo rekao da želi da pohvali TSC u Bačkoj, Čukarički i Vojvodinu, koja nije privatni klub, zahvaljujući jednom privatniku vraća sve dugove.

O "vječitima" je rekao:

- Zvezda je platila 7,3 miliona eura porez, fudbalski klub. Čestitam, to je vaša obaveza. Partizan je u veoma lošem stanju, fudbalski klub. Nadam se da će prihvatiti pomoć da se sagleda stanje njihovih finansija i da vidimo kako da pomognemo znanjem da se fiskalno konsoliduje taj klub. Desetine miliona eura duga i prema državi čak. Ali smo spremni i da znanjem i na druge načine pomognemo FK Partizan jer su u veoma teškoj situaciji - rekao je Vučić.

Govoreći o Košarkaškom klubu Crvena zvezda rekao je da duguje oko 1,5 miliona za porez, a Partizan oko 7,2 miliona.

- Država tu da prašta neće ni Zvezdi ni Partizanu, mogu da se dure, ali porez moraju da plate. Kažu da su skupili 500.000 i očekujem da uplati sutra 500.000 i sukcesivno uplaćuje dok ne isplati svih 7 miliona - rekao je Vučić i dodao da očekuje da "sutra" predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović uplati uskoro oko 500.000 eura u kasu koje su, kako je rečeno, skupljene donacijom navijača i dobrotvora kluba, i od strane članova uprave.

On je rekao da mnogo očekuje od Partizana u Euroligi, a od Crvene zvezde u fudbalu.

- Mislim da spremaju velika pojačanja i u trenerskom i drugom smislu. Partizan ušao u najboljih 8, vejrujem da Zvezda iduće godine može u najboljih 16 u fudbalu, ako i pogriješim, pogriješio sam ne iz loše namjere - poručio je Vučić.