Đurić: Napadnut sam na ulici dok sam šetao s kćerkama

Ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić objavio je da je nakon vijesti o sporazumu o dovođenju stranaca bio izložen brojnim prijetnjama na društvenim mrežama, a prije nekoliko dana i napadnut na ulici dok je šetao sa svoje tri kćerke, kako kaže, "mjestom kojem pripada od rođenja".
- Istina je da sam prije nekoliko dana napadnut na ulici dok sam, zajedno sa svojim trima kćerkama, uzrasta 9, 8 i 5 godina, opušteno i sam šetao mjestom kome pripadam od rođenja. Počinilac je višestruko osuđivani nasilnik iz drugog mjesta, koji je u trenutku napada bio i pod dejstvom narkotika. Prijavio sam policiji i tužilaštvu, da urade svoj posao – ne i javnosti - napisao je Đurić na svom Instagram profilu.
Kako je rekao, trudi se da sačuva privatnost svoje porodice, ali i da ne dodatno zagađuje javni prostor.
- Ne treba mi ni za šta ni uloga žrtve. Mnogi prijatelji i kolege prolaze gore - istakao je Đurić.
Na svom Instagramu Đurić je objavio i video sastavljen od prijetnji koje su mu upućivane na društvenim mrežama, navodeći da su to samo neke od uvreda koje je dobijao posljednjih dana nakon, kako naglašava, potpuno izmišljenih i bezbroj puta ponovljenih lažnih vijesti o sporazumu o dovođenju stranaca.
- Ne preporučujem za gledanje, osim ako niste psihijatar ili javni tužilac. To je samo jedan od pravaca širenja laži i mržnje - naveo je Đurić.
Istakao je da je prije nekoliko dana napadnut tokom šetnje sa kćerkama.
- Sada, međutim, vidim da se ipak i o paklu, uvredama, prijetnjama i verbalnom nasilju, koje sam od nasilnika prošao na ulici zajedno sa svojim djevojčicama, laže i spinovanje u svrhu propagande - dodao je.
Naglasio je da će mu biti teško ako bude morao svojim kćerkama objašnjavati zašto je čovjek koji ih je napao za neke ljudi žrtva, a niko nije ni pitao za bol i traumu koje su one doživjele.