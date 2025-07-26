Đurić: Napadnut sam na ulici dok sam šetao s kćerkama

Ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić objavio je da je nakon vijesti o sporazumu o dovođenju stranaca bio izložen brojnim prijetnjama na društvenim mrežama, a prije nekoliko dana i napadnut na ulici dok je šetao sa svoje tri kćerke, kako kaže, "mjestom kojem pripada od rođenja".

- Istina je da sam prije nekoliko dana napadnut na ulici dok sam, zajedno sa svojim trima kćerkama, uzrasta 9, 8 i 5 godina, opušteno i sam šetao mjestom kome pripadam od rođenja. Počinilac je višestruko osuđivani nasilnik iz drugog mjesta, koji je u trenutku napada bio i pod dejstvom narkotika. Prijavio sam policiji i tužilaštvu, da urade svoj posao – ne i javnosti - napisao je Đurić na svom Instagram profilu.

Kako je rekao, trudi se da sačuva privatnost svoje porodice, ali i da ne dodatno zagađuje javni prostor.

- Ne treba mi ni za šta ni uloga žrtve. Mnogi prijatelji i kolege prolaze gore - istakao je Đurić.