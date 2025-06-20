Dostupna kolekcija hit izdanja "Azre Premium"

Na kioscima i najfrekventnijim lokacijama u svim gradovima BiH od sutra će čitaocima najtiražnijeg bh. lifestyle magazina biti dostupan komplet “Azre Premium” koji sadrži izdanja 8, 9 i 10.

Za sve one koji prethodno nisu uspjeli pribaviti ova izdanja, a željeli su ih imati u svojoj kolekciji, sada se pruža prilika da nadoknade propušteno, a cijena kompleta je 6 KM. Svako izdanje pažljivo odabran sadržaj – ekskluzivne intervjue s ličnostima koje nadahnjuju, priče koje osnažuju, pregled najnovijih modnih i beauty trendova, kao i korisne savjete za ispunjeniji, kvalitetniji životni stil.

Ova elegantna kolekcija “Azre Premium” ponovno Vas poziva da uživate u sadržajima koji slave autentičnost, uspjeh i ljepotu svakodnevice.

U broju 8, fokus je na snažnim ženama, velikim imenima i porukama koje osnažuju – ekskluzivno smo razgovarali s Anom Marijom Jurišić, Mirjanom Karanović i Alisom Čajić o ženskoj snazi i uspjehu, dok Belma Tvico i Ajla Hadžić otkrivaju kako moda postaje izraz slobode i autentičnosti.

U broju 9 govorimo o ljubavi, stilu i životu s druge strane kamere – Zoran Kesić otkriva tajnu uspješnog braka, a glumica Dajana Gudić iz Los Angelesa dijeli priču o druženju s Leonardom Di Capriom. U cover storyju analiziramo fenomen Taylor Swift, a Vedrana Božinović i Amra Džeko pričaju o tome kako žive balans i strast. Putujemo i do Balija, uz Džejlu Glavović, koja donosi priču o najljepšem porodičnom odmoru.

U broju 10 predstavljamo lica uspjeha, moćne razgovore i teme koje pokreću – Šejla Zonić govori o karijeri, cyber bullingu i snazi opstanka, dok Aleksandar Stanković, Kaliopi i Ena Dujmović dijele svoja iskustva koja pomjeraju granice. Tema broja bavi se značajem snova i njihovim porukama, a klinička psihologinja Danijela Ostojić otkriva razloge sve češćih razvoda u savremenom društvu.