Nevjerovatno otkriće kod obale Brazila: Naučnici iznenađeni

Naučna ekspedicija za istraživanje morske biologije u međunarodnim vodama kod obale Brazila otkrila je 31 novu morsku vrstu u samo dvije nedjelje, što bi, prema istraživačima, moglo da predstavlja rekord u brzini identifikacije novih vrsta.

Ekspediciju je predvodio međunarodni tim od oko 20 naučnika iz Sjedinjenih Američkih Država, Australije, Brazila i Japana, kojim upravlja Institut Schmidt za okeanografiju uz podršku Univerziteta Zapadne Australije i drugih institucija.

Istraživanja su, piše Guardian, sprovedena u srednjim slojevima okeana između morskog dna i površine, području koje naučnici smatraju najvećim staništem na Zemlji, koje obuhvata oko 90 odsto životnog prostora planete i koje je do sada relativno slabo istraženo.

Među otkrivenim vrstama nalaze se različiti morski organizmi, uključujući rakolike amfipode, brze crvolike organizme, devet vrsta meduza, sedam sifonofora - kolonijalnih organizama srodnih meduzama i koralima, sedam vrsta češljastih želea, četiri larvacee koje žive u sluzavim strukturama, kao i dva velika jednoćelijska organizma iz grupe rizarija.

Glavna naučnica ekspedicije Karen Ozborn iz Nacionalnog muzeja prirodne istorije u Vašingtonu izjavila je da je područje srednjeg sloja okeana "prepuno izuzetnih životinjskih vrsta o kojima se veoma malo zna".