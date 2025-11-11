Stopama roditelja: Sin Emine Jahović objavio prvu pjesmu

Pjevačica Emina Jahović iz braka s turskim pjevačem Mustafom Sandalom ima dva sina – Jamana i Javuza.

Eminini nasljednici izrasli su u prave momke, a u to smo se uvjerili na njenom nedavnom koncertu u Sava Centru, gdje su došli da podrže svoju mamu.

Stariji Jaman privlačio je više pažnje kao već mladi momak koji je sjajan stariji brat, što se moglo vidjeti po snimcima dok se družio s mlađim Javuzom, ali je i uzorni sin na kojeg je Emina itekako ponosna, što je više puta isticala.

Kako se čini, Jaman je odlučio da krene majčinim stopama.

Naime, društvenim mrežama kruži snimak u kojem on repuje s kolegom, a po svemu sudeći okrenuo se rep muzici – i to mu ide odlično.

Pjesma je vrlo dinamična i pjevljiva te je naišla na pozitivne reakcije, a mladi Jaman se sjajno snašao u ovoj ulozi.