Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MUZIČKE VODE

Stopama roditelja: Sin Emine Jahović objavio prvu pjesmu

Pjesma je vrlo dinamična i pjevljiva te je naišla na pozitivne reakcije, a mladi Jaman se sjajno snašao u ovoj ulozi

Snimak objavljen na tiktok. Instagram

E. A.

11.11.2025

Pjevačica Emina Jahović iz braka s turskim pjevačem Mustafom Sandalom ima dva sina – Jamana i Javuza.

Eminini nasljednici izrasli su u prave momke, a u to smo se uvjerili na njenom nedavnom koncertu u Sava Centru, gdje su došli da podrže svoju mamu.

Stariji Jaman privlačio je više pažnje kao već mladi momak koji je sjajan stariji brat, što se moglo vidjeti po snimcima dok se družio s mlađim Javuzom, ali je i uzorni sin na kojeg je Emina itekako ponosna, što je više puta isticala.

Kako se čini, Jaman je odlučio da krene majčinim stopama.

Naime, društvenim mrežama kruži snimak u kojem on repuje s kolegom, a po svemu sudeći okrenuo se rep muzici – i to mu ide odlično.

Pjesma je vrlo dinamična i pjevljiva te je naišla na pozitivne reakcije, a mladi Jaman se sjajno snašao u ovoj ulozi.

– Jaman je sada u pubertetu i treba mu puno pažnje i kontrole. Počeo je da izlazi, sad je postao di-džej, svake godine nešto novo. Mnogo sam posvećena i najbitnije mi je da sam dobra majka – izjavila je Emina, pa otkrila da li kontroliše sinovima društvene mreže:

– Ja bih voljela da ja to mogu. I tu sad da kontrolišem djecu – ne mogu. Jaman ima 15 godina, ne mogu da mu slomim telefon, on ima svoju privatnost. Ne mogu da hakujem njegovu šifru i da mu gledam, jer on sada ima neke djevojčice i ja to ne želim da čitam. To su njegove privatne stvari. Jedino što mogu jeste da pričam sa svojom djecom, i to radim svaki dan – zaključila je Jahovićeva.

# EMINA JAHOVIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.