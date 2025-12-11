Otkazan koncert Ace Lukasa u Banjoj Luci

Koncert pjevača Ace Lukasa, koji je trebalo da bude održan krajem decembra u „Clubu 17“ u centru Banjaluke, otkazan je.

Ovo je saopšteno iz navedenog kluba ističući da će novac biti vraćen onima koji su već kupili karte.

– Otkazujemo koncert Ace Lukasa koji je bio najavljen u sklopu našeg novogodišnjeg programa. Svim posjetiocima bit će refundiran cjelokupan iznos. Način i proceduru refundacije objavit ćemo u toku dana na našim zvaničnim kanalima komunikacije – napisali su na Instagram stranici kluba.