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BILO VELIKO INTERESOVANJE

Otkazan koncert Ace Lukasa u Banjoj Luci

Klub saopćio da će vratiti novac za ulaznice svima koji su ih unaprijed platili

Aca Lukas. Facebook

Dž. R.

11.12.2025

Koncert pjevača Ace Lukasa, koji je trebalo da bude održan krajem decembra u „Clubu 17“ u centru Banjaluke, otkazan je.

Ovo je saopšteno iz navedenog kluba ističući da će novac biti vraćen onima koji su već kupili karte.

– Otkazujemo koncert Ace Lukasa koji je bio najavljen u sklopu našeg novogodišnjeg programa. Svim posjetiocima bit će refundiran cjelokupan iznos. Način i proceduru refundacije objavit ćemo u toku dana na našim zvaničnim kanalima komunikacije – napisali su na Instagram stranici kluba.

Lukas je jučer na svojim društvenim mrežama objavio da je koncert u ovom klubu rasprodat, te se zahvalio Banjalučanima.

– Vjerovatno, u stvari sigurno, ćemo uskoro objaviti još jedan datum jer je interesovanje baš veliko – rekao je Lukas.

Podsjećamo, nakon što je objavljena fotografija kako sjedi za stolom sa Naserom Orićem, Olimpijski centar “Jahorina” otkazao je njegov koncert.

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# ACA LUKAS
# BANJA LUKA
# KONCERT
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