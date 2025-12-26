Sergej Ćetković objavio novu pjesmu

Sergej Ćetković ima novu pjesmu i novi spot. Svjetlost dana ugledao je njegov projekat “Ljube”.

- Dragi moji, uživajte u novoj pjesmi. Toliko smo se trudili da što prije ugleda svjetlost dana i evo je… Hvala Aleksandri Milutinović što me poslije toliko vremena ponovo pronašla u ovoj pjesmi. Hvala Mahiru Sarihodžiću na vremenu, prijateljstvu i fenomenalnom aranžmanu i produkciji. Hvala Aleksandru Kerekešu i Džejlanu Ibrahimoviću na još jednoj divnoj video priči. Hvala vama, dragi moji, na podršci svih ovih godina. Hvala, Ljube moja - napisao je Sergej povodom premijere na zvaničnoj Fejsbuk stranici.

Ovom pjesmom Sergej je svima poželio srećne novogodišnje i božićne praznike.

- Voli vas Sergej - dodao je najbolji crnogorski pop pjevač.