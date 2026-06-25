Bh. dragulj koji je ostavio prazninu u Austriji

Sada je i onima koji su ga pratili tek površno mnogo jasnije zašto su austrijski mediji nakon njegove odluke govorili gotovo sa dozom gorčine – Ermin Mahmić je bio jedan od ključnih projekata njihove U-21 reprezentacije, igrač oko kojeg se gradio tim i kojem se predviđala velika karijera u njihovom dresu.

Ipak, uz dogovor s direktorom reprezentacije BiH Emirom Spahićem, 21-godišnji veznjak odlučio je obući dres zemlje svog porijekla, što je u Austriji doživljeno kao ozbiljan sportski gubitak, piše u članku lista Laola.

- Ovo je težak i bolan poraz iz austrijske perspektive - pisali su tamošnji mediji, naglašavajući da je Mahmić bio među najvažnijim mladim igračima selekcije.

U dresu Bosne i Hercegovine, međutim, nije dugo čekao da pokaže razliku – protiv Švicarske je za svega par minuta provedenih na terenu postigao gol, a zatim je i protiv Katara ponovo ušao s klupe i svojim pogotkom potvrdio pobjedu i plasman Zmajeva u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, čime je njegova odluka za promjenu sportskog državljanstva dobila novu, snažnu dimenziju na najvećoj sceni.