Slišković vjeruje u jesenji kadar

Osam novih igrača doveo je Zrinjski u zimskom prijelaznom roku, ali, sudeći prema posljednjoj provjeri protiv Sloge (4:0), lako je moguće da u proljetnoj premijeri protiv GOŠK-a u sastavu ne bude nijedan od njih.

Naime, Blaž Slišković u toj provjeri krenuo je s igračima koje je imao u svom kadru i jesenas.

- Svim novim igračima u svakom slučaju treba dati vremena. Neki od njih su već sada vrlo blizu najozbiljnijih kombinacija, dok su neki ipak u zaostatku, kako zbog povreda koje su ih mučile tako i zbog činjenice da su nam se kasno priključili - izjavio je Slišković.

Ako se gleda samo broj igrača u rubrikama „došli“ i „otišli“, ispada da je Zrinjski ove zime mnogo promijenio ekipu, ali od devet odlazaka veći broj nastupa imali su samo Matija Katanec i Marijan Ćavar.

- Ukratko, imamo momčad koja je opet sposobna prva proći kroz cilj, a to je jedino važno, jer od naših ambicija ne odstupamo. Želimo osvojiti treći naslov prvaka u nizu i to je svima jasno. Naravno, čeka nas velika borba, jer iste ambicije imaju i ostali klubovi iz vrha, ali to je bio slučaj i u prethodnim sezonama - dodao je Slišković.





Trener u posljednjoj provjeri protiv Sloge nije koristio Semira Pezera i Ognjena Todorovića. Razlog je činjenica što na njih dvojicu zbog žutih kartona neće moći računati ni protiv GOŠK-a.