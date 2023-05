Vlahović raketom potvrdio pobjedu protiv Atalante

U okviru 34. kola italijanske Serije A Atalanta je dočekala Juventus na stadionu Gewiss.

Odlična utakmica je viđena u Bergamu, a na kraju je uspješnija bila Stara dama rezultatom 0:2.

Prvi gol je viđen u 56. minuti, kada je Samuel Iling Junior sjajno prošao i dodao do Adrijena Rabioa (Rabiot) koji loptu šalje loptu u peterac. Poslije izblokiranog udarca lopta se vratila do mladog Ilinga koji ju je zakucao za vodstvo Juventusa.

Atalanta je poslije toga pokušavala poravnati, ali joj nije polazilo za rukom. Juventus je to kaznio u sedmoj minuti sudijske nadoknade. Lopta je došla do Dušana Vlahovića poslije kontre, a on je sa 20 metara raketom probio mrežu Sportiela za potvrdu pobjede svog tima.

Juventus je sada 2. na tabeli Serije A sa 66 bodova i čine se kao druga ekipa koja je sigurna za nastup u Ligi prvaka naredne sezone, dok je Atalanta 6. sa 58 bodova.