Zlatan Bajramović za "Avaz": Dat ćemo srce za svoju BiH, hvala Pjaniću

Bivši fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Zlatan Bajramović (44) konačno je dobio dozvolu svog Karlsruea da se priključi stručnom štabu "Zmajeva".

Ta vijest je obradovala fudbalsku javnost u BiH, ali i selektora Sergeja Barbareza koji je u više navrata naglasio koliko je Bajramović bitan u ovoj priči. Međutim, Zlatanov Karlsrue je sve to "kočio".

Ipak, Bajramović nije odustajao i uspio se nagoditi sa čelnicima kluba gdje radi kao asistent, da mu dozvole da radi i u reprezentaciji BiH.

Žrtvovao se za BiH

- Nije bilo lako, baš je bilo borbe. Nisu mi lako odobrili, malo sam se žrtvovao, ali to je okej za mene – rekao je Bajramović na početku razgovora za "Avaz".



Svaki mjesec će mu oduzimati od plate, ali to Bajramoviću ne smeta.



Oko reprezentacije pušu dobri vjetrovi, nijedan selektor i njegov stručni štab nisu imali ovakvu podršku.

- To nam je drago. To ćemo probati da vratimo na neki način na koji budemo mogli i da izgradimo ekipu. I onda ćemo vidjeti kako ćemo šta dalje - kazao je on.

Našalili smo se s Bajramovićem da je svojevremeno Ćiro Blažević morao "razbiti" Belgiju da napravi euforiju oko reprezentacije, a da su Barbarez, Spahić, Bajramović i društvo to uspjeli bez ijedne utakmice.

- Ja uvijek volim da budem realističan. To je možda jedan put. Uvijek je pozitivno što dosta ljudi zna za nas, znaju da smo se žrtvovali za našu zemlju. Sada da li će put biti uspješan ili ne, to ne znamo, ali znamo da ćemo sve od sebe i ostaviti srce u stručnom štabu, kao što smo radili na terenu. Sve drugo, u fudbalu je stvarno teško prognozirati kako će i šta biti - kazao je Bajramović.



Treba strpljenja

Inače, nismo slučajno spomenuli Belgiju. Te noći su Ćirini izabranici rasturili Belgiju i postali "Zmajevi", a Marjan Mijajlović je Džeku prozvao "Dijamantom".

Bajramović je na toj utakmici postigao fantastičan gol kada je majstorski lobovao belgijskog golmana.