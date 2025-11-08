Hiljade komada nelegalnog oružja u rukama građana

Policijske agencije na području Bosne i Hercegovine u posljednje vrijeme sve češće zapljenjuju nelegalno oružje. Mnogo građana u našoj državi posjeduje oružje koje nije prijavljeno ili nemaju dozvolu za njega.

Također, nije nepoznanica da je u mnogim domaćinstvima nakon agresije na BiH ostala određena količina oružja.

Petarde i municija

Na osnovu statistike Federalne uprave policije, građani su u prošloj godini najviše posjedovali petardi, i to 41.963 komada. Na drugom mjestu je municija – meci (u komadima) – 10.302, a sve to su oduzeta nelegalno posjedovana oružja i minsko-eksplozivna sredstva.

Od građana s područja Federacije, prošle godine je oduzeto 299 pištolja, 317 noževa, mačeva, sablji, bajoneta i sličnih predmeta. Također, statistika pokazuje da je oduzeto i 795 drugih predmeta podobnih za nanošenje tjelesnih povreda. Dva komada teških oružja oduzeta su od građana u FBiH u prošloj godini, dok je automatskih pušaka oduzeto 35, poluautomatskih 19, pušaka M-48 21, lovačkih 97, te ostalih vrsta pušaka 42.

Kada je riječ o bh. entitetu RS, prema statističkim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova RS, broj prekršaja u vezi s oružjem i municijom manji je za 21,5 posto u odnosu na 2023. godinu.