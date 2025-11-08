Hiljade komada nelegalnog oružja u rukama građana

Policijske agencije na području Bosne i Hercegovine u posljednje vrijeme sve češće zapljenjuju nelegalno oružje. Mnogo građana u našoj državi posjeduje oružje koje nije prijavljeno ili nemaju dozvolu za njega.
Također, nije nepoznanica da je u mnogim domaćinstvima nakon agresije na BiH ostala određena količina oružja.
Petarde i municija
Na osnovu statistike Federalne uprave policije, građani su u prošloj godini najviše posjedovali petardi, i to 41.963 komada. Na drugom mjestu je municija – meci (u komadima) – 10.302, a sve to su oduzeta nelegalno posjedovana oružja i minsko-eksplozivna sredstva.
Od građana s područja Federacije, prošle godine je oduzeto 299 pištolja, 317 noževa, mačeva, sablji, bajoneta i sličnih predmeta. Također, statistika pokazuje da je oduzeto i 795 drugih predmeta podobnih za nanošenje tjelesnih povreda. Dva komada teških oružja oduzeta su od građana u FBiH u prošloj godini, dok je automatskih pušaka oduzeto 35, poluautomatskih 19, pušaka M-48 21, lovačkih 97, te ostalih vrsta pušaka 42.
Kada je riječ o bh. entitetu RS, prema statističkim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova RS, broj prekršaja u vezi s oružjem i municijom manji je za 21,5 posto u odnosu na 2023. godinu.
- Prekršaji u vezi s oružjem i municijom, u 2024. godini evidentirano je 175 prekršaja u vezi s oružjem i municijom (manje za 21,5 posto u odnosu na 2023. godinu). Ove prekršaje je počinilo 155 lica, protiv kojih je podneseno 60 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i uručeno im je 95 prekršajnih naloga – navedeno je iz MUP-a RS.
U 2023. godini na području RS, evidentirana su 223 prekršaja u vezi s oružjem i municijom, što je više za 4,2 posto u odnosu na 2022. godinu. Ove prekršaje je počinilo 197 lica, protiv kojih je podneseno 80 Zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i uručeno im je 116 prekršajnih naloga
Prijava građana
Statistički podaci o zapljeni oružja na području Brčko distrikta BiH za prošlu godinu nisu javno dostupni. Ipak, poznato je da je tokom 2023. godine Policija Brčko distrikta oduzela 50 komada različitog oružja, od čega je znatan dio nelegalan.
Oduzeto je 16 gasnih pištolja, 16 pištolja, dva revolvera, osam lovačkih pušaka, dva karabina, pet komada hladnog oružja i jedna malokalibarska puška, dok je uništeno 59 komada koje je oduzeto u upravnom postupku, dobrovoljno predato oružje i oružje zaostalo iz rata.
Građani su u 2023. godini prijavili 183 komada startnih pištolja, a po Zakonu o oružju i municiji ovi pištolji spadaju u oružje kategorija za koje nije potrebno odobrenje, nego samo prijava.
U livnici Jelšingrad u Banjoj Luci u oktobru je uništeno 1.536 komada oružja i dijelova oružja. Riječ je o oružju koje su prikupili i zaplijenili Granična policija Bosne i Hercegovine, Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, deset kantonalnih MUP-ova te Policija Brčko distrikta BiH.
Policijske akcije
Akcije policijskih agencija su brojne. Tokom ove sedmice je policija MUP-a Tuzlanskog kantona na području Kalesije izvršila pretres kuće, pomoćnih objekata, dvorišta i vozila kojom prilikom je pronašla 2 poluautomatske puške, 1 skraćena lovačka puška, 1 vazdušna puška, 3 pištolja, 2 ručne bombe, oko 2000 komada municije raznih kalibara. MUP RS u avgustu ove godine je proveo akciju „Smagler“, gdje je zaplijenjeno više komada pušaka i pištolja, kao i novac, automobili i droga. Policijski službenici Policijske uprave Bosanska Gradiška u januaru su u okviru akcije „Kalibar“ pronašli i oduzeli tri vojne puške, redenik s municijom, dvije ručne bombe, dva vojna noža – bajoneta, pištolj i određena količina municije. Policijski službenici Federalne uprave policije u septembru ove godine su pronašli dvije ručne bombe, jedan pištolj, određenu količinu municije.