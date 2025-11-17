BIHAMK

Stanje na putevima: Mogućnost odrona na više dionica

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta

Upozoravaju se vozači na mogućnost odrona.

Dž. R.

17.11.2025

Na bosanskohercegovačkim cestama kolovoz je pretežno vlažan ili suh. 

Uslijed temperaturnih oscilacija i jakog vjetra, upozoravamo na mogućnost odrona na dionicama: Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa, Crna Rijeka-Jajce, Bugojno-Kupres, Kladanj-Vlasenica, Simin Han-Banj Brdo, Srebrenik-Šićki Brod-Olovo, Ribnica-Banovići, Mostar-Doljani, Buna-Masline i Višegrad-Vardište, kao i prevoje Rostovo (Novi Travnik-Bugojno), Mlinište (Glamoč-Mrkonjić Grad) i Makljen (Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje).

Dodatno, preko prevoja Borova glava (Šuica-Livno) upozoravamo na česte izlaske divljih konja na kolovoz.

Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog radova na postavljanju završnog sloja asfalta saobraćaj je obustavljen, a vozila su preusmjerena na pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.

Zbog radova na deminiranju terena na magistralnoj cesti Ustiprača-Goražde (na lokalitetu kamenoloma), svakog radnog dana u vremenu od 09 do 15 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje u vremenu od 08 do 17 sati dolazi do obustava u trajanju do 45 minuta.

Zbog saniranja aktivnog klizišta na regionalnoj cesti Ostrožac–Buturović Polje, saobraćaj je privremeno obustavljen. Alternativni pravci su u funkciji i preporučuje se korištenje istih do završetka radova.

Radovi su aktuelni i na dionicama autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever i Visoko-Kakanj, kao i na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Zavidovići-Vozuća (u mjestu Krivaja), Klašnice-Banja Luka, Jajce-Crna Rijeka, Jablanica-Blidinje (Jablanica-Kosne Luke), Konjic-Jablanica (Ostrožac), Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima), Mostar-Čitluk (na ulazu u Čitluk) kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).

# STANJE NA PUTEVIMA
# BIHAMK
