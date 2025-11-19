Vlado Đajić ispitan u policiji nakon spornog snimka

MUP RS preduzima zakonom propisane mjere i radnje kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti u vezi sa spornim snimkom koji se pojavio na društvenim mrežama, a na kojem je Vlado Đajić, bivši direktor UKC RS.

Kako je saopšteno iz MUP RS, policijski službenici danas su saslušali Vladu Đajića u vezi sa vidljivim radnjama na navedenom snimku, koje potencijalno mogu ukazivati na izvršenje krivičnog djela.

O svemu navedenom obavješteno je Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Republičkog javnog tužilaštva pod čijim nadzorom će se preduzimati dalje mjere i radnje.