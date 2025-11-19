Vlado Đajić ispitan u policiji nakon spornog snimka

MUP RS preduzima zakonom propisane mjere i radnje kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti u vezi sa spornim snimkom koji se pojavio na društvenim mrežama, a na kojem je Vlado Đajić, bivši direktor UKC RS.
Kako je saopšteno iz MUP RS, policijski službenici danas su saslušali Vladu Đajića u vezi sa vidljivim radnjama na navedenom snimku, koje potencijalno mogu ukazivati na izvršenje krivičnog djela.
O svemu navedenom obavješteno je Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Republičkog javnog tužilaštva pod čijim nadzorom će se preduzimati dalje mjere i radnje.
Podsjećamo, Mladen Mitrović, glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka potvrdio je da je OJT Banja Luka formiralo predmet u slučaju spornog snimka.
Mitrović je objasnio da je predmet formiran kako bi se provjerile sve okolnosti vezane za sporni snimak.
– Mi još ne znamo o kakvom se snimku radi, da li je montiran ili autentičan, zato smo formirali predmet da sve ispitamo i provjerimo - dodao je Mitrović.
Zbog spornog snimka, Đajić je danas razriješen sa svih funkcija u SNSD. Pored toga, Vlada RS na današnjoj sjednici razriješila ga je i dužnosti generalnog direktora UKC RS, a na njegovo mjesto imenovan je doktor Nikola Šobot, načelnik Klinike za kardiohirurgiju UKC RS.