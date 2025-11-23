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VREMENSKA PROGNOZA

U BiH danas oblačno, temperature ispod nule

Tokom noći vjetar u skretanju na južni

U prvom dijelu dana moguć snijeg. Avaz

A. O.

23.11.2025

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne ili tokom noći. 

U jutarnjim satima i prije podne u Hercegovini je moguća slaba kiša, a ponegdje u Bosni slab snijeg. Vjetar slab zapadni i sjeverozapadni. Tokom noći vjetar u skretanju na južni. Jutarnja temperatura zraka od -6 do 0, na jugo od 2 do 6, a dnevna od -2 do 4, na jugu zemlje do 9 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana je povremeno moguć slab snijeg. Jutarnja temperatura oko -4, a dnevna oko -1 °C.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
# BIH
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