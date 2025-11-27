Sjednica Općinskog vijeća: Usvojen Nacrt programa rada OV Centar za 2026. godinu

U velikoj sali Općine Centar danas je održana 12. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar koju je vodio predsjedavajući Benjamin Isović.

Na današnjoj sjednici vijećnici su usvojili Nacrt programa rada Općinskog vijeća Centar Sarajevo za 2026. godinu, koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 15 dana. Svi prijedlozi, mišljenje i sugestije na usvojeni dokument moguće je dostaviti putem mail adrese: [email protected] ili putem Protokola Općine Centar, kao i putem pošte na adresu Mis Irbina 1. Također je usvojena Odluka o proglašenju boračkih udruženja od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Centar Sarajevo i način finansiranja projekata i programa. Ovim aktom je osam boračkih udruženja sa Centra, a koji čine Koordinacioni odbor boračkih udruženja općine Centar, proglašeno udruženjima od posebnog interesa: Organizacija porodica šehida i poginulih boraca, Udruženje dobitnika najviših ratnih priznanja „Zlatni ljiljan“ i „Zlatna policijska značka“, Udruženje ratnih-vojnih invalida, Jedinstvena organizacija boraca „Unija veterana općine Centar Sarajevo“, Udruženje „Maloljetni borci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95“, Udruženje „BOSNAE – Zelene beretke“, Udruženje „Patriotska liga općine Centar“, Udruženje „Antifašista i boraca narodno-oslobodilačkog rata općine Centar“.

Usvojena je Odluka o općinskim administrativnim taksama, Odluku o dodjeli i prodaji stanova na kojima Općina Centar Sarajevo ima pravo raspolaganja, kao i Odluka o izmjenama Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Centar Sarajevo, te Odluku o dodjeli u zakup na osnovu rezultata provedenog postupka javnog oglašavanja i neposrednom pogodbom prostorija Općine Centar Sarajevo. Imenovani su članovi Skupštine novoformiranog Javnog preduzeća „Centar“ d.o.o. Sarajevo čiji će mandat trajati do okončanja postupka imenovanja na mandatni period, te je imenovan i novi predsjednik Etičke komisije Općine Centar. U usvojenim izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata „Prof.dr. Husein Kulenović“ omogućeno je studentima integrisanih studija koji traju po 5 ili 6 godina da ostvaruju pravo na ovu stipendiju odnosno i poslije 25 godina života. U drugom dijelu održane sjednice usvojen je Program rada Javne ustanove „Centar za sport i rekreaciju“ Sarajevo za 2026. godinu, te je vijećnicima prezentovan izvještaj o rezultatima izbora za članove savjeta mjesnih zajednica koji su održani 5. oktobra 2025. godine, kojom prilikom su građani odabrali 128 članova savjeta 19 mjesnih zajednica Centra. Vijećnici su na kraju sjednice primili k znanju informaciju o realizaciji Gender akcionog plana Općine Centar Sarajevo za 2024. godinu.