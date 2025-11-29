Bećirović: Nova pravna pobjeda države Bosne i Hercegovine

Ustavni sud BiH, odlučujući po zahtjevu člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i četrnaest članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, donio je odluku kojom su proglašeni neustavnim i stavljeni van pravne snage Zaključci povodom Informacije u vezi s odlukom Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, usvojenih od strane Narodne skupštine RS. Tim povodom Kabinet člana Predsjedništva BiH obavještava javnost o sljedećem:

Odlukom Ustavnog suda BiH potvrđeno je da entiteti nemaju nikakvu nadležnost da osporavaju i dovode u pitanje pravosnažne presude Suda BiH, kao i akte državnih institucija.

U obrazloženju Odluke Ustavni sud BiH je jasno naglasio da se, na temelju načela vladavine prava i principa podjele vlasti, pravosnažne i konačne odluke institucija Bosne i Hercegovine moraju izvršavati, a ne preispitivati od strane nižih organa vlasti. Svako odbijanje da se te odluke sprovedu predstavlja direktno kršenje Ustava i zakona Bosne i Hercegovine i ima ozbiljne pravne posljedice. Vlasti u entitetu RS moraju biti svjesne da svako dalje osporavanje autoriteta najviših državnih institucija vodi ne samo u nove pravosudne procese, već i u daljnju destabilizaciju države i ugrožavanje mira i sigurnosti.

Član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović je istakao da je ovom odlukom Ustavnog suda BiH poslana snažna poruka: entiteti nemaju pravo na samoopredjeljenje, niti im je dozvoljena samoorganizacija i teritorijalno odcjepljenje, kojima se ugrožava ustavni poredak i teritorijalni integritet države Bosne i Hercegovine. Ustavni sud BiH je odlukom u predmetu br. U-26/25 još jednom potvrdio da nezavisne pravosudne institucije djeluju u skladu s Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, te da pravna država ima snagu da se suprotstavi pokušajima derogiranja ustavnog poretka od strane entitetskih vlasti u entitetu RS.

Bećirović je ocijenio da odluka Ustavnog suda BiH predstavlja veliku pravnu pobjedu države Bosne i Hercegovine, te da je to ohrabrujuća poruka za sve građane u našoj državi da institucije imaju snagu da zaštite ustavni poredak Bosne i Hercegovine.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović je poručio da će i u budućnosti, koristeći sva raspoloživa pravna sredstva, nastaviti konkretno, odgovorno i odlučno djelovati u cilju zaštite nezavisnosti, suvereniteta, teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, kao i ustavnog poretka naše države, saopćeno je iz Kabineta Denisa Bećirovića.