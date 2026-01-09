Pomozimo nani Fazili da ima čašu mlijeka ujutro

Nana Fazila Begović iz Kiseljaka ima 90 godina. Iza nje je život pun boli i gubitaka – u ratu je izgubila supruga i jednog sina. Danas živi sa drugim sinom, koji zbog svojih godina i zdravstvenog stanja ne može zaraditi dovoljno ni za sebe, a kamoli za majku.
- Najviše bih voljela da imam mlijeka ujutro popiti - tiho je rekla nana Fazila, opisuje Fondacija ASR koja pokreće humanitarnu akciju za nju.
Jedna krava bi ovoj porodici značila mnogo – obezbijedila bi mlijeko, sir, hranu i barem malo sigurnosti u starosti. Trenutno žive od skromnog šehidskog dodatka, ali od tog iznosa nikada ne mogu sami kupiti kravu.
- Pozivom na broj 17177 donirate 2 KM i postajete dio pomoći za nanu Fazilu - poručuju iz Fondacije.
Dodatne opcije donacija:
PayPal: [email protected]
(za nanu Fazilu)
Uplate iz BiH: Žiro račun: 1322602022770707, Primalac: Fadila Begović
Uplate iz inostranstva: IBAN: BA391320010761472998, SWIFT: TBTUBA22
Adresa: Ramiza Salčina 91, Sarajevo