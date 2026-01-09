Pomozimo nani Fazili da ima čašu mlijeka ujutro

Nana Fazila Begović iz Kiseljaka ima 90 godina. Iza nje je život pun boli i gubitaka – u ratu je izgubila supruga i jednog sina. Danas živi sa drugim sinom, koji zbog svojih godina i zdravstvenog stanja ne može zaraditi dovoljno ni za sebe, a kamoli za majku.

- Najviše bih voljela da imam mlijeka ujutro popiti - tiho je rekla nana Fazila, opisuje Fondacija ASR koja pokreće humanitarnu akciju za nju.