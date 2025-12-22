Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HUMANOST NA DJELU

Manekenka Ana Martinović iz Njemačke pokrenula akciju prikupljanja paketića za osobe s poteškoćama u razvoju

Ove godine posjetit će 11 ustanova u više gradova BiH

Ana Martinović. Instagram

M. Až.

22.12.2025

Mlada manekenka Ana Martinović iz Njemačke, uz podršku svog supruga Tomislava, pokrenula je akciju prikupljanja božićno-novogodišnjih paketića za osobe s poteškoćama u razvoju širom Bosne i Hercegovine.

Ana je rođena u Njemačkoj, ima 25 godina i porijeklom je iz Sarajeva. Kroz učešće u TV showu "Germanys Next Top Model" koji vodi Heidi Klum prije nekoliko godina, postala je javna ličnost s velikim uticajem na društvenim mrežama.

Ove godine posjetit će 11 ustanova u više gradova BiH. 

U Sarajevu je obišla Vrtić "More nade", školu "Vladimir Nazor", Zavod Medjenica, Udruženje Dajte nam šansu, Ustanovu Hum i Zavod Pazarić.

U narednim danima planira posjete Kiseljaku (Centar Duga), Fojnici (Ustanova Drin), Posušju (Udruga Osi), Tomislavgradu (Centar Nova Nada) i Livnu (Udruga Puž). Akciju su podržali brojni građani iz Njemačke, Austrije i Švicarske.

Martinović dokumentuje svoje posjete ustanovama u BiH putem društvenih mreža, a samo prvog dana akcije podijeljeno je 500 paketića.

- Koliko naši mali pokloni mogu značiti. To je mnogo više od poklona, to je osjećaj da te vide, osjećaj normalnosti, pažnje – da neko drugi misli na njih osim njegovateljica koje viđaju svaki dan - napisala je Ana na Instagram profilu uz objavu iz Sarajeva.

# MANEKENKA
# HUMANITARNA AKCIJA
# BIH
# ANA MARTINOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.