Manekenka Ana Martinović iz Njemačke pokrenula akciju prikupljanja paketića za osobe s poteškoćama u razvoju

Mlada manekenka Ana Martinović iz Njemačke, uz podršku svog supruga Tomislava, pokrenula je akciju prikupljanja božićno-novogodišnjih paketića za osobe s poteškoćama u razvoju širom Bosne i Hercegovine.

Ana je rođena u Njemačkoj, ima 25 godina i porijeklom je iz Sarajeva. Kroz učešće u TV showu "Germanys Next Top Model" koji vodi Heidi Klum prije nekoliko godina, postala je javna ličnost s velikim uticajem na društvenim mrežama.

Ove godine posjetit će 11 ustanova u više gradova BiH.