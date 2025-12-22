Manekenka Ana Martinović iz Njemačke pokrenula akciju prikupljanja paketića za osobe s poteškoćama u razvoju

Mlada manekenka Ana Martinović iz Njemačke, uz podršku svog supruga Tomislava, pokrenula je akciju prikupljanja božićno-novogodišnjih paketića za osobe s poteškoćama u razvoju širom Bosne i Hercegovine.
Ana je rođena u Njemačkoj, ima 25 godina i porijeklom je iz Sarajeva. Kroz učešće u TV showu "Germanys Next Top Model" koji vodi Heidi Klum prije nekoliko godina, postala je javna ličnost s velikim uticajem na društvenim mrežama.
Ove godine posjetit će 11 ustanova u više gradova BiH.
U Sarajevu je obišla Vrtić "More nade", školu "Vladimir Nazor", Zavod Medjenica, Udruženje Dajte nam šansu, Ustanovu Hum i Zavod Pazarić.
U narednim danima planira posjete Kiseljaku (Centar Duga), Fojnici (Ustanova Drin), Posušju (Udruga Osi), Tomislavgradu (Centar Nova Nada) i Livnu (Udruga Puž). Akciju su podržali brojni građani iz Njemačke, Austrije i Švicarske.
Martinović dokumentuje svoje posjete ustanovama u BiH putem društvenih mreža, a samo prvog dana akcije podijeljeno je 500 paketića.
- Koliko naši mali pokloni mogu značiti. To je mnogo više od poklona, to je osjećaj da te vide, osjećaj normalnosti, pažnje – da neko drugi misli na njih osim njegovateljica koje viđaju svaki dan - napisala je Ana na Instagram profilu uz objavu iz Sarajeva.