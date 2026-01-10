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NAJAVA METEOROLOGA

Evo kakvo će danas vrijeme biti u BiH

Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera

U Sarajevu oblačno sa snijegom. Avaz

A. O.

10.1.2026

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje će padati snijeg, na jugu kiša. Prije podne u nizinama može padati i kiša koja će se lediti.

Većinom će padati slab snijeg. Više snijega se očekuje u centralnim i istočnim područjima gdje se očekuje 5 do 15 centimetara novoga snijega, na planinama do 20 centimetara. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

Od poslijepodnevnih sati jačanje bure na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Temperatura zraka većinom između -3 i 2°C, na jugu zemlje od 2 do 7°C.

U Sarajevu oblačno sa snijegom. Padavine uglavnom u drugoj polovini dana. Temperatura zraka između -2 i 1°C.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
# BIH
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