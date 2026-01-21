Večer posvećena književniku Rasimu Ćelahmetoviću

U organizaciji Udruženja građana porijeklom iz Sandžaka, sa sjedištem u Sarajevu, večeras je u prostoru Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca upriličena promocija književnog stvaralaštva Rasima Ćelahmetovića naziva „Vječnost prolaznih slika“.

Kao pjesnik Sandžaka, Priboja i šireg bošnjačkog kulturnog kruga, Ćelahmetović, koji je preminuo 25. juna 2025. godine, svojim stihovima i knjigama svjedočio je o zavičaju, identitetu, patnji i nadi, ali i o snazi jezika da sačuva pamćenje i dostojanstvo čovjeka.

Rasim Ćelahmetović bio je jedan od onih pisaca čije se riječi ne zadržavaju samo na papiru, već ostaju u ljudima i u prostoru kojem su namijenjene. Kao pjesnik, prozni pisac i kulturni pregalac, Ćelahmetović nije samo stvarao književnost – on je gradio književni prostor za druge, okupljao autore, poticao dijalog i ostavio trajne tragove u kulturnom životu Sandžaka i regiona. Njegovo djelo ostaje kao svjedočanstvo posvećenosti riječi i odgovornosti prema vremenu u kojem se piše.

Živio je i stvarao po mjerilu vlastitih osjećaja

- Poeta Ćelahmetović svrstava se među istaknute bošnjačke književne stvaraoce. U savremenoj konstelaciji književnih škola, doktrina i pravaca, njegova književnost može se posmatrati kao svojevrsna differentia specifica. Tokom višedecenijskog stvaralaštva nastojao je – i u tome uspio – da bude i ostane svoj, izvan pripadnosti etabliranim književnim pravcima. To je mogao samo stvaralac raskošne senzibilnosti i izraženog talenta. Živio je i stvarao po mjerilu vlastitih osjećaja. Hodio je svojim putem i na putanji vlastitog života oblikovao pjesme koje je darivao čitateljima.

Tumačiti književno pismo Rasima Ćelahmetovića znači zahvatiti brojne slojeve i mreže značenja koje se nalaze u stalnoj međusobnoj igri. Izdvajanje samo jednog sloja vodi ka govoru o pluralnosti, o galaksiji označitelja, a ne o jedinstvenoj strukturi označenog. Upravo zato njegovo stvaralaštvo za svakog istraživača savremene književnosti predstavlja poseban izazov – kazao je za „Avaz“ mr. sci. Sahudin Kačar, generalni sekretar UG porijeklom iz Sandžaka u BiH.

Kačar je dodao da se ove godine navršava 35 godina od osnivanja i kontinuiranog rada Udruženja građana porijeklom iz Sandžaka u Bosni i Hercegovini. Jubilej pod nazivom „Naših 35“ bit će obilježen brojnim programima, a večerašnjim skupom, posvećenim književnom stvaralaštvu Rasima Ćelahmetovića, simbolično je započet niz planiranih aktivnosti u ovoj godini.