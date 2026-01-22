Profesor ustavnog prava Davor Trlin: Učinio bih da niko ne umire sam

Ime i prezime: Davor Trlin.

Datum i mjesto rođenja: 21. januar 1983., Zenica.

Šta prvo uradite kad se probudite: Konzumiram moj jedini porok – kafu.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bio bih novinar ili pisac političkih komentara.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Sudijski pripravnik u Općinskom sudu Zenica.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusto ostrvo, šta bi to bilo: Jahtu.

Najdraža pjesma: “Fight the power” (Public Enemy).

Šta gledate na televiziji: Dokumentarce, fudbal i stare sitcome poput “Mućki” ili “Monty Pythona”.

Šta Vas nervira: Populizam, površni komentari na društvenim mrežama, nelojalnost i – loša kafa.

Najdraži grad: Zenica.

Najbolji poklon koji ste dobili: Svaki koji pokazuje da me neko stvarno poznaje.

Čega se plašite: Podjela u društvu i visina.

S kim najradije pijete kafu: S osobama koje me ne opterećuju.

Omiljena društvena mreža: TikTok, najbolje me odmori.

Najdraža boja: Tamno plava.

Ko Vam je uzor: Profesor Edin Šarčević.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Učinio bih da niko ne umire sam.

Najdraži pisac: Orhan Pamuk, Branko Ćopić ili pravni klasici poput Hansa Kelsena. Od beletristike – Haruki Murakami, kad želim pobjeći od realnosti.

Omiljeni muzičar ili bend: Moja omiljena muzika je Hip Hop (ali “Zlatna era”), od stranih 2Pac, a od domaćih svi koji su rado viđeni u svim dijelovima Ex Yu (Ajs Nigrutin, Rambo Amadeus)...

Posljednja knjiga koju ste pročitali: “Sloboda” od Angele Merkel.

Tim za koji navijate: Manchester United, Čelik.

Omiljena narodna izreka: “Poslije smijeha dolaze suze”.

Koje pitanje najviše mrzite: Kakva je situacija?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Atticus Finch iz “Ubiti pticu rugalicu”, jer je pravnik s principima. Ili Omar Little iz “The Wire”, kompleksan i cool.

Koju zemlju biste voljeli da posjetite: Island, zbog prirode i mira ili Japan, zbog reda, kulture i hrane. Možda neku afričku državu da vidim kako pravda radi u drugačijem kontekstu.