Predsjednik Saveza Redžo Mehić za "Avaz": Penzije će rasti 17 posto

Iako su zastupnici u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta bez ijednog glasa protiv od njih 86 prisutnih glasali za izmjene Zakona o PIO/MIO, svojevrsna prepreka tek slijedi.

Ako na sjednici Doma naroda zakazanoj za sutra (petak) novo zakonsko rješenje ne bude potvrđeno, penzioneri u Federaciji BiH ostaju na postojećoj formuli i simboličnom uvećanju njihovih primanja od jedva pet posto umjesto predviđenih gotovo 17 posto.

Neodrživost rješenja

U krovnoj organizaciji penzionera podsjećaju da je predloženo zakonsko rješenje rezultat dugotrajnih i posebno u početku, teških pregovora predstavnika Saveza udruženja penzionera/umirovljenika s Vladom FBiH i Federalnim zavodom PIO/MIO.

U razgovoru za „Dnevni avaz“ Redžo Mehić, predsjednik Saveza, detaljno iznoseći tok događaja, kaže kako na prvom sastanku od 12. marta 2024. godine, između svih aktera, pri iznošenju konkretnih zahtjeva za izmjene i dopune Zakona o PIO/MIO, pregovarački tim Saveza nije naišao na razumijevanje i odobravanje druge strane.

- Uvjeravali su nas da je rizično raspakivati postojeći Zakon, posebno član 79. Zakona koji se odnosi na usklađivanje penzija i da bi se njegovom izmjenom, dugoročno dovelo u pitanje opstojnost penzionog sistema, a time i mogućnost isplate penzija. Pozvali smo se na neodrživost rješenja u ovom članu i praksu zemalja u okruženju i ostali pri stavu da se umjesto BDP, kao jednog od parametara za usklađivanje penzija mora uzeti prosječna plata u Federaciji BiH - podsjeća Mehić.

Prema njegovim riječima, sve zahtjeve Saveza, osim novčanog dodatka koncem godine, Vlada je uvažila i ugradila u Prijedlog izmjena i dopuna.

Stvoriti uslove

Podsjeća da nema idealnog zakona, niti idealnih izmjena i dopuna zakona, pa tako i ovih, ali u ovom trenutku, kaže, to su realne mogućnosti.

- Znamo da je bilo amandmana na Prijedlog zakona, koje Vlada nije mogla usvojiti jer predlagači istih nisu imali u vidu da je osnovica za obračun penzije broj bodova, a koji se dobija na osnovu godina penzionog staža i visine uplaćenih doprinosa za PIO. U uvjerenju da će i Dom naroda 23. januara usvojiti Prijedlog zakona, stvaraju se uslovi za dugo obećavano pravednije usklađivanje penzija u 2026. godini. Planirano je da od 1. januara za sve penzije ono bude oko 11 posto i od 1. jula oko 6 posto, što je daleko od potrebnog. Penzioneri bi bili zadovoljniji da se obuzda rast cijena osnovnih životnih namirnica, lijekova i komunalnih usluga, jer na to penzije u cijelosti troše - ističe Mehić.