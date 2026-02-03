Usvojen Urbanistički plan: Građani Zenice protiv spalionice otpada

Vijećnici Gradskog vijeća Zenica usvojili su jučer urbanistički plan, s rješenjima koja definitivno onemogućavaju izgradnju spalionice na komunalni otpad u ovom gradu. Sjednici je prethodilo okupljanje članova Inicijative građana “Ne spalionici otpada u Zenici”, koji su sa transparentima u rukama dočekali vijećnike ispred zgrade Gradske uprave.

Članovi inicijative energično su se usprotivili planovima vlasnika Nove željezare Zenica Ahmeda Hamzića i Gordana Pavlovića, upozoravajući na posljedice ovakvog projekta.

- Ovo nije bio klasični protest već namjera da vijećnicima nježno ukažemo da je ovo pitanje od ključnog značaja za naš grad, njegovu bezbjednost i čuvanje zdravlja naših građana. Imali smo tekst Urbanističkog plana, koji čekamo punih 40 godina, u kojem se u jednoj rečenici spominjala mogućnost izgradnje postrojenja u kojem će se spaljivati otpad, ali to je na vrijeme uočeno, amandmanski izbačeno iz plana, tako da ovaj dokument, koji će biti na snazi u narednih 20 godina, onemogućava svaki pokušaj da se u Zenici napravi spalionica - kazala nam je aktivistkinja Eko foruma, Sanja Stević Mlađenović.



