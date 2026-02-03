Usvojen Urbanistički plan: Građani Zenice protiv spalionice otpada

Vijećnici Gradskog vijeća Zenica usvojili su jučer urbanistički plan, s rješenjima koja definitivno onemogućavaju izgradnju spalionice na komunalni otpad u ovom gradu. Sjednici je prethodilo okupljanje članova Inicijative građana “Ne spalionici otpada u Zenici”, koji su sa transparentima u rukama dočekali vijećnike ispred zgrade Gradske uprave.
Članovi inicijative energično su se usprotivili planovima vlasnika Nove željezare Zenica Ahmeda Hamzića i Gordana Pavlovića, upozoravajući na posljedice ovakvog projekta.
- Ovo nije bio klasični protest već namjera da vijećnicima nježno ukažemo da je ovo pitanje od ključnog značaja za naš grad, njegovu bezbjednost i čuvanje zdravlja naših građana. Imali smo tekst Urbanističkog plana, koji čekamo punih 40 godina, u kojem se u jednoj rečenici spominjala mogućnost izgradnje postrojenja u kojem će se spaljivati otpad, ali to je na vrijeme uočeno, amandmanski izbačeno iz plana, tako da ovaj dokument, koji će biti na snazi u narednih 20 godina, onemogućava svaki pokušaj da se u Zenici napravi spalionica - kazala nam je aktivistkinja Eko foruma, Sanja Stević Mlađenović.
Prim. dr. Harun Drljević kaže da se Zeničanima, baš kad su se oslobodili Koksare i njenih zagađenja toksičnim benzolom, nudi spalionica otpada. Tako bi se jedno zlo zamijenilo drugim.
- U Evropi je došlo do strašnog kočenja s izgradnjom spalionica, jer su vidjeli da ljudi u lokalnoj sredini masovno oboljevaju, posebno od zloćudnih bolesti. Mjerenjima emisija se konstatovalo da postoje jako visoke koncentracije PM1, toliko sitne da bez problema ulaze u naša pluća, u respiratornu membranu, ulaze u krvotok i čine dvije štete. Fizičku, jer se miješaju sa bjelančevinama plazme i prave jednu vrstu cementa i izazivaju infarkte srca i pluća. Svjetska literatura tu finu prašinu PM1 prepoznaje kao tzv. tihog ubicu – kaže Drljević.
Osim toga, čestice krvotokom dospijevaju do slezene, jetre i koštane srži, gdje se nakupljaju i izazivaju maligna oboljenja. Naš sagovornik pojašnjava da su u pitanju – dioksini, kao najotrovnije vještački stvorene materije, koji izazivaju zloćudne tumore. Drugi polutant iz spalionica su furani, vrlo destruktivni, kancerogeni elementi, koji izazivaju i sterilitet. Dioksini i furani izazivaju arterosklerozu, arterijsku hipertenziju i teška neurološka oštećenja.
- Strašne su posljedice rada spalionica. Evropska unija i EBRD više ne daju pare za spalionice, jer to je zlo. Sad se traže druge destinacije van EU, zemlje kakva je BIH, koje imaju poroznu zakonsku regulativu, gdje je sankciona politika nikakva i gdje praktično postoji jedna koruptivna lokalna, kantonalna i federalna zajednica. Predviđa se da će u Zenicu dolaziti sto šlepera dnevno bjelosvjetskog otpada. Hoće li biti nuklearnog – ne znam, hoće li biti lijekova – hoće sigurno. I ko će kontrolisati šta će ulaziti i šta će se spaliti? Zato - ne spalionici – ističe Drljević.