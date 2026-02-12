Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MOKAR KOLOVOZ

Evo kakvo je jutros stanje na putevima u BiH

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina

Mokar kolovoz. Fena

A. O.

12.2.2026

Prema prikupljenim podacima od putnih službi i ophodara sa terena, saobraćaj se na većini puteva u Bosni i Hercegovini odvija po pretežno vlažnim i mjestimično mokrim kolovozima. 

U većem dijelu zemlje preovladava oblačno vrijeme, dok je na pojedinim dionicama zabilježena slaba kiša i magla.

Magla mjestimično smanjuje vidljivost na širem području Banovića, Živinica i Kalesije, zatim na dionicama Bosanski Petrovac-Oštrelj-Drvar, kao i na području Makljena, Livna, Kupresa i Glamoča.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste) i Grebka, dok teretna vozila moraju ići preko Rogatice i Goražda.

Odroni i klizišta 

Odroni, klizišta i osipanje kamenog materijala i dalje predstavljaju opasnost na dionicama koje prolaze kroz usjeke, a izdvajamo: Srebrenik-Šićki Brod, Ribnica-Banovići-Živinice, Simin Han-Ban Brdo, Jajce-Banja Luka, Bugojno-Kupres, Bradina-Konjic-Jablanica, Sarajevo-Foča, Rogatica-Višegrad i Turbe-Karanovac.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t i dalje obustavljen.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. 

Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

# STANJE NA PUTEVIMA
# STANJE NA PUTEVIMA U BIH
# BIHAMK
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.