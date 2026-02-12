Evo kakvo je jutros stanje na putevima u BiH

Prema prikupljenim podacima od putnih službi i ophodara sa terena, saobraćaj se na većini puteva u Bosni i Hercegovini odvija po pretežno vlažnim i mjestimično mokrim kolovozima.

U većem dijelu zemlje preovladava oblačno vrijeme, dok je na pojedinim dionicama zabilježena slaba kiša i magla.

Magla mjestimično smanjuje vidljivost na širem području Banovića, Živinica i Kalesije, zatim na dionicama Bosanski Petrovac-Oštrelj-Drvar, kao i na području Makljena, Livna, Kupresa i Glamoča.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste) i Grebka, dok teretna vozila moraju ići preko Rogatice i Goražda.

Odroni i klizišta

Odroni, klizišta i osipanje kamenog materijala i dalje predstavljaju opasnost na dionicama koje prolaze kroz usjeke, a izdvajamo: Srebrenik-Šićki Brod, Ribnica-Banovići-Živinice, Simin Han-Ban Brdo, Jajce-Banja Luka, Bugojno-Kupres, Bradina-Konjic-Jablanica, Sarajevo-Foča, Rogatica-Višegrad i Turbe-Karanovac.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t i dalje obustavljen.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.