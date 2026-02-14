Muriz Memić odazvat će se sutrašnjem protestu u Sarajevu

Muriz Memić, otac ubijenog Dženana Memića odazvat će se sutrašnjim protestima koji će ponovno biti održani u Sarajevu povodom tragedije koja je zadesila glavni grad BiH, kada je došlo do tramvajske nesreće u kojoj je poginuo Erdoan Morankić (2003), dok je četvero povrijeđeno.

Na području Kantona Sarajevo danas je odlukom Vlade KS proglašen Dan žalosti.

Srednjoškolci i studenti, članovi porodica, prijatelji i poznanici djevojke i mladića danas su organizovali proteste prilikom čega su blokirali saobraćajnice u centru Sarajeva. S obzirom na nemogućnost da Memić prisustvuje današnjim protestima, on je poručio da će se sutra odazvati.

- Rado bih, ali nisam u Sarajevu, nisam u Bosni i Hercegovini - kazao je Memić za portal Radiosarajevo.ba.