TRAGEDIJA U GLAVNOM GRADU

Muriz Memić odazvat će se sutrašnjem protestu u Sarajevu

Doći ću u nedjelju, sigurno. Svakako da hoću, poručio je Muriz Memić

A. O.

14.2.2026

Muriz Memić, otac ubijenog Dženana Memića odazvat će se sutrašnjim protestima koji će ponovno biti održani u Sarajevu povodom tragedije koja je zadesila glavni grad BiH, kada je došlo do tramvajske nesreće u kojoj je poginuo Erdoan Morankić (2003), dok je četvero povrijeđeno.

Na području Kantona Sarajevo danas je odlukom Vlade KS proglašen Dan žalosti.

Srednjoškolci i studenti, članovi porodica, prijatelji i poznanici djevojke i mladića danas su organizovali proteste prilikom čega su blokirali saobraćajnice u centru Sarajeva. S obzirom na nemogućnost da Memić prisustvuje današnjim protestima, on je poručio da će se sutra odazvati.

- Rado bih, ali nisam u Sarajevu, nisam u Bosni i Hercegovini - kazao je Memić za portal Radiosarajevo.ba.

Zbog obaveza, kako je rekao, nije ni u petak bio u mogućnosti da se pridruži na protestima.

Ipak, s obzirom na to da je i za nedjelju, 15. februara, najavljena protestna šetnja kako bi se odala počast preminulom mladići i pružila podrška povrijeđenoj djevojci, Memić je istakao da će tada biti u Sarajevu.

- Doći ću u nedjelju, sigurno. Svakako da hoću - poručio je Muriz Memić.

Sutrašnje okupljanje počinje u 12 sati kod Zemaljskog muzeja BiH. Mirno okupljanje ispred Zemaljskog muzeja će se organizovati i u ponedjeljak, 16. februara, u 12 sati.

Podsjetimo, protesti su održani u petak, a najavljeni su ponovno i u srijedu.  

