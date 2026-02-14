Građani traže ostavku Vlade KS, saobraćaj pušten nakon blokade: Sutra najavljen novi protest

Građani Sarajeva i drugih gradova okupili su se danas ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu tražeći odgovornost za tragediju koja se dogodila kada je tramvaj iskočio iz šina, prilikom čega je mladić poginuo, a četvero je povrijeđeno. Neformalna grupa građana "Reci dosta" pozvala je sve građane Sarajeva na miran protest. U stravičnoj nesreći u Sarajevu poginuo je Erdoan Morankić, dok je djevojka (17) zadobila teške povrede i amputirana joj je noga. Djevojka je i dalje u kritičnom zdravstvenom stanju. Podsjetimo, stravična nesreća se dogodila u četvrtak oko 12 sati kada je tramvaj koji se kretao iz pravca Željezničke stanice ka Baščaršiji, pri velikoj brzini iskočio iz šina.

19:18 Saobraćaj je normalizovan. Građani su se razišli.

19:13 Ispred SCC-a građani su se počeli razilaziti, nakon što su danas od 15 sati trajali protesti. Posljednji govor održao je jedan mladić koji se zahvalio svima koji su prisustvovali današnjim i večerašnjim protestima. Najavili su ponovno protest sutra u 12 sati. „Hoćemo pravdu“ – bila je posljednja poruka s večerašnjeg protesta.

+ 3

18:12 Na Skenderiji pušten saobraćaj, blokada i dalje kod SCC-a. Okupljeni traže ostavku Vlade KS.

17:48 Nekoliko stotina ljudi kod SCC-a, saobraćaj i dalje blokiran.

+ 63

17:05 Jedan od vozača na glavnoj saobraćajnici u Sarajevu pokušao je izaći iz mase i skrenuti u ulicu Kralja Tvrtka. Međutim, demonstranti su ga spriječili.

16:57 Nekoliko stotina ljudi nalazi se ispred SCC-a i dalje. Kod Zemaljskog muzeja BiH više nema ljudi. Razišli su se.

16:56 Građani pred Općom bolnicom u Sarajevu skandiraju "Pravda" i "Ostavke". 16:41 Kod Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" gdje je hospitalizirana maloljetna djevojka koja je zadobila povrede u nesreći, kojoj se ljekari bore za život, građani su došli kako bi odali počast. Također, tu su postavljeni i transparenti za djevojku (17). 16:20 Saobraćaj je i dalje blokiran, te je ostala nekolicina ljudi.



+ 4

16:06 Nakon protesta, građani su zapalili baklje za djevojku (17) koja je zadobila teške tjelesne povrede u tramvajskoj nesreći. Izašli su s transparetnima podrške za djevojku kojoj je noga amputirana.

15:55 Saobraćaj još uvijek nije normalizovan.

15:54 Iako je formalno rečeno da je završen protest, građani i dalje stoje na ulicama.

+ 17

15:40 Građani su minutom šutnje odali počast mladiću Erdoanu Morankiću koji je poginulo u stravičnoj tramvajskoj nesreći.

15:35 Građani stoje mirno, držeći transparente.

Hiljade ljudi na protestu . Avaz Hiljade ljudi na protestu . Avaz

15:33 Na protestima ispred Zemaljskog muzeja BiH okupila se masa ljudi i održan je govor. Danas je poručeno da građani žele grad koji je siguran. - Hoćemo da mladi ljudi imaju razloga da ostanu ovdje i mogućnost da ostanu za početak - poruka je s protesta.

15:26 Hiljade ljudi na mjestu gdje je stradao Erdoan Morankić.

15:24 Sve je više građana koji se okupljaju ispred Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu. Policija osigurava lice mjesta.

+ 34

15:22 Građani koji su bili u automobilima izlaze iz njih kako bi podržali sve ostale građane.

15:09 Kako javlja reporter "Avaza" građani su blokirali saobraćaj prema Željezničkoj stanici s obje strane.