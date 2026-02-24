Dodik pokušava podjarmiti Distrikt Brčko: "Probosanske" stranke šute

Situacija u vezi sa objektom nazvanim „Srpska kuća“ u Brčko Distriktu BiH dodatno se zaoštrava, a grupa potpisnika okupljenih u Inicijativni odbor za formiranje Foruma intelektualaca Brčko Distrikta BiH javno je reagovala zbog, kako navode, pokušaja da RS proširi svoje nadležnosti na teritoriju Distrikta.

Povod za saopćenje je zahtjev Vlade RS upućen Vladi Brčko Distrikta BiH za davanje saglasnosti na osnivanje radne jedinice Ugostiteljskog servisa Vlade RS, koja bi pružala usluge za potrebe entitetske vlade u Brčkom, i to u zgradi koju je RS kupila i nazvala „Srpska kuća“. U tom objektu su, kako tvrde potpisnici, već smještene entitetske institucije, među njima Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Rs, Poreska uprava RS i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, javlja Politicki.ba.

U saopćenju se navodi da je takvo djelovanje suprotno Konačnoj arbitražnoj odluci za Brčko, prema kojoj su entiteti trajno prenijeli sve svoje ovlasti na institucije Distrikta. Autori pisma ističu da entiteti na prostoru Brčko Distrikta BiH ne mogu vršiti javne ovlasti, osim onih koje su im izričito povjerene Statutom Distrikta iz 2000. godine. Naglašavaju da se nijednom entitetu ne mogu dodijeliti funkcije upravljanja koje nisu predviđene tim statutarnim okvirom.

Proces entitetizacije

Prema njihovoj ocjeni, ovim potezima nastavlja se „planski, postepeni i sofisticirani proces entitetizacije Brčko Distrikta BiH“, s krajnjim ciljem da se, kako navode, u širem političkom projektu konfederalizacije države stvori prostor i za eventualnu podjelu Distrikta između entiteta. U tom kontekstu upozoravaju da bi takav razvoj događaja mogao imati dugoročne posljedice po teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.

Od probosanskih političkih predstavnika u Vladi i Skupštini Brčko Distrikta BiH traže da od supervizora za Brčko zatraže hitno preispitivanje procedure kupovine sporne zgrade, kao i pravnog osnova za smještaj organa vlasti RS u tom objektu. Ukoliko se utvrde nezakonitosti, zahtijevaju poništavanje kupovine, zabranu vršenja javnih ovlasti RS na teritoriji Distrikta i brisanje upisa vlasništva RS nad tim objektom.

Ako supervizor ne reaguje u razumnom roku, potpisnici najavljuju obraćanje Vijeću za implementaciju mira i Arbitražnom tribunalu, uz obrazloženje da se upisom vlasništva i vršenjem javnih ovlasti krše i Konačna arbitražna odluka i Statut Brčko Distrikta BiH. Posebno insistiraju da predstavnici u vlasti Distrikta „ni po koju cijenu“ ne daju saglasnost za osnivanje radne jedinice Ugostiteljskog servisa Vlade RS, pozivajući se na član 1 stav 3 Statuta Distrikta, stoji u saopćenju koje prenosi Politicki.ba.

U suprotnom, navode da će svaki oblik pristanka, uključujući i pasivno omogućavanje izglasavanja takve odluke, smatrati saučesništvom u kršenju arbitražne odluke. U saopćenju se dodatno izražava sumnja u rad supervizora za Brčko, uz zahtjev da se javno izjasni da li eventualno nepostupanje ima veze sa lobističkim aktivnostima Vlade RS u Sjedinjenim Američkim Državama i mogućim promjenama stavova međunarodnih aktera prema Dejtonskom mirovnom sporazumu i Konačnoj arbitražnoj odluci.

Izostanak reakcije

Autori pisma kritikuju i izostanak reakcije državnih institucija u Sarajevu, ističući da je Brčko Distrikt BiH pod suverenitetom Bosne i Hercegovine te da je godinama zanemaren uprkos upozorenjima. Podsjećaju da je Distrikt uspostavljen kao model multietničke i održive države, te upozoravaju da bi eventualne promjene njegovog statusa mogle proizaći iz kršenja Konačne arbitražne odluke.

Naglašavaju da je RS potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma i Aneksa koji se odnosi na međuentitetsku graničnu liniju u oblasti Brčkog, kao i da je dala saglasnost na arbitražni postupak. Podsjećaju da su odluke Arbitražnog tribunala konačne i obavezujuće, te da ih ne mogu mijenjati ni Skupština Brčko Distrikta BiH, ni Vlada Distrikta, ni gradonačelnik, kao ni supervizor, koji je, kako navode, dužan nadzirati njihovo provođenje.

U saopćenju se iznosi i stav da je kupovinom i uknjižbom sporne zgrade te vršenjem javnih ovlasti u tom objektu RS prekršila Dejtonski mirovni sporazum i Konačnu arbitražnu odluku za Brčko, uz upozorenje da svako takvo kršenje može imati za posljedicu preispitivanje statusa Brčko Distrikta BiH pred Arbitražnim tribunalom.

Saopćenje su potpisali članovi Inicijativnog odbora za formiranje Foruma intelektualaca Brčko Distrikta BiH, među kojima su Osman Mulahalilović, Enes Pašalić, Mustafa Sinanagić, Ćazim Suljević, Hajrudin Omerović, Kenad Bajrić i Enes Fazlović. Saopćenje je upućeno iz Brčko Distrikta BiH 24. februara 2026. godine, javlja Politicki.ba.