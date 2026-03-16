Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

JASNA PORUKA

Begić prozvao Trojku: "Izvinite se profesoru Mahmutoviću!"

Ovo je, haman, neki treći Hasanović, ili istog vadite iz kutije za igračke uvijek kada treba ispravljati teške brljotine trojke, njihovih “medija”

Begić i Mahmutović. Anadolija

A. O.

16.3.2026

Kada je delegat u Klubu Bošnjaka Vijeća naroda RS, Dževad Mahmutović, ostao suzdržan na glasanju o pokretanju mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa (VNI) u vezi s izborom nove entitetske vlade, stranke Trojke su ga proglasile izdajnikom.

Umjesto da iskoristi mehanizam veta u Vijeću naroda, Mahmutović je odabrao da se odmah apelacijom obrati Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (BiH) i tako ospori legalnost izbora Vlade RS na čelu sa Savom Minićem.

Mjesec i po dana kasnije, Savo Minić je podnio ostavku, čime je potvrđeno da je Mahmutovićeva odluka bila ispravna.

Cijeli slučaj na društvenim mrežama prokomentarisao je i državni poslanik i profesor ustavnog prava Zlatan Begić. On je poručio strankama Trojke da se izvinu Mahmutoviću.

Njegova reakcija dolazi u kontekstu istupa zvaničnika Trojke i njoj bliskih medija, koji nastoje da Mahmutovićevu pravnu pobjedu zamagle izmišljanjem drugih razloga za Minićevu ostavku. Primjer za to je SDP-ov zamjenik ministra finansija i trezora BiH Muhamed Hasanović, koji je pokušao povezati Minićevu ostavku sa planiranim zaduženjem RS-a u inostranstvu, bez ikakvih dokaza.

- Znam za dva Hasanovića, skoro je jedan na svim dnevnicima tvrdio da je tada predloženi budžet najbolji na svijetu, a onda je drugi odmah ujutro, sve za parlamentarnom govornicom, tvrdio da taj isti budžet ništa ne valja i da je neprovodiv.

Objava Begića. Screenshot

Tad sam posumnjao u identitet drugog Hasanovića i da je prvi Hasanović možda otet ili da je negdje zarobljen. Ovo je, haman, neki treći Hasanović, ili istog vadite iz kutije za igračke uvijek kada treba ispravljati teške brljotine trojke, njihovih “medija” i kvazianalitičara.

Da se lijepo izvinete prof. Mahmutoviću, i da popustite ovog nesretnog Hasanovića, izgide čovjek za drugove i partiju. A stvarno nikakve veze nema s ovim, a i ne valja lagat, pogotovo ne u ove dane... - poručio je Begić.

# DŽEVAD MAHMUTOVIĆ
# ZLATAN BEGIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.