Begić prozvao Trojku: "Izvinite se profesoru Mahmutoviću!"

Kada je delegat u Klubu Bošnjaka Vijeća naroda RS, Dževad Mahmutović, ostao suzdržan na glasanju o pokretanju mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa (VNI) u vezi s izborom nove entitetske vlade, stranke Trojke su ga proglasile izdajnikom.

Umjesto da iskoristi mehanizam veta u Vijeću naroda, Mahmutović je odabrao da se odmah apelacijom obrati Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (BiH) i tako ospori legalnost izbora Vlade RS na čelu sa Savom Minićem.

Mjesec i po dana kasnije, Savo Minić je podnio ostavku, čime je potvrđeno da je Mahmutovićeva odluka bila ispravna.

Cijeli slučaj na društvenim mrežama prokomentarisao je i državni poslanik i profesor ustavnog prava Zlatan Begić. On je poručio strankama Trojke da se izvinu Mahmutoviću.

Njegova reakcija dolazi u kontekstu istupa zvaničnika Trojke i njoj bliskih medija, koji nastoje da Mahmutovićevu pravnu pobjedu zamagle izmišljanjem drugih razloga za Minićevu ostavku. Primjer za to je SDP-ov zamjenik ministra finansija i trezora BiH Muhamed Hasanović, koji je pokušao povezati Minićevu ostavku sa planiranim zaduženjem RS-a u inostranstvu, bez ikakvih dokaza.

- Znam za dva Hasanovića, skoro je jedan na svim dnevnicima tvrdio da je tada predloženi budžet najbolji na svijetu, a onda je drugi odmah ujutro, sve za parlamentarnom govornicom, tvrdio da taj isti budžet ništa ne valja i da je neprovodiv.