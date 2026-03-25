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FHMZ

Sunčano vrijeme danas, temperature će dostizati do 19 stepeni

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 2, najviša dnevna oko 14 stepeni

Sunčano vrijeme. Fena

Dž. R.

25.3.2026

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, koji će poslije podne i jačati. 

Jutarnja temperatura zraka od 1 do 7, na jugu do 9, a dnevna od 12 do 17, na jugu i sjeveru do 19 stepeni.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 2, najviša dnevna oko 14 stepeni.

Stabilne vremenske prilike ugodno će djelovati na raspoloženje većine populacije. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata dodatno će se umanjiti. Preporučljivo je slojevito se odjenuti, kako bi se po potrebi raskomotili, s obzirom da će jutarnji sati, naročito u unutrašnjosti, biti prohladni, a tokom dana posvuda sunčanije, uz porast temperaturnih vrijednosti.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
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