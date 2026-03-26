Otvoren SOS Centar za hraniteljstvo u Travniku

SOS Dječija sela u BiH u četvrtak su otvorila SOS Centar za hraniteljstvo u Travniku, šesti ovakav centar u BiH, čime se dodatno jača sustav podrške djeci bez roditeljskog staranja i hraniteljskim obiteljima.

Centar će djelovati na području Srednjobosanskog kantona, s ciljem razvoja i jačanja hraniteljstva/udomiteljstva kao obiteljskoga oblika skrbi o djeci, te pružanja stručne i kontinuirane podrške hraniteljskim obiteljima.

Obiteljima će kroz rad Centra biti dostupne različite usluge podrške, uključujući savjetovanje, edukacije, psihosocijalnu pomoć i stručnu pratnju, kako bi djeca bez roditeljskog staranja imala priliku odrastati u sigurnom i stabilnom obiteljskom okruženju.

Nacionalni direktor SOS Dječijih sela u BiH Malik Garibija istaknuo je da otvaranjem centra mreža SOS centara za hraniteljstvo u BiH povećava kapacitet podrške za 200 hraniteljskih obitelji i više od 300 djece i mladih bez roditeljskoga staranja smještenih u hraniteljske obitelji. Dodao je da i dalje stotine djece odrasta bez obitelji te da SOS Dječija sela planiraju dalje širiti mrežu podrške kako bi svako dijete moglo živjeti u obiteljskom okruženju.

Otvaranjem centra dodatno se jača suradnja između SOS Dječijih sela u BiH i nadležnih institucija, s ciljem razvoja dostupnih i kvalitetnih socijalnih usluga za djecu i obitelji u lokalnoj zajednici.

Iz Ministarstva zdravstva i socijalne politike Kantona Središnja Bosna poručili su da je otvaranje centra važan korak u jačanju sustava skrbi za djecu bez obiteljske skrbi te da snažno podržavaju razvoj udomiteljstva i inicijative koje jačaju podršku udomiteljskim obiteljima.

"Svako dijete zaslužuje odrastati u sigurnom i brižnom obiteljskom okruženju, jer dom nije samo mjesto, dom je osjećaj pripadnosti", istaknuli su.

SOS Dječija sela u BiH nastavljaju svoju misiju jačanja obiteljskih oblika skrbi i razvoja sustava podrške obiteljima kako bi svako dijete imalo priliku odrastati u stabilnom i brižnom obiteljskom okruženju, priopćili su.