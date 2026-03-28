Težak snijeg lomi grane u voćnjacima

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, od danas do 31. marta, na sjeveru i sjeverozapadu države, u Tuzlanskom i Unsko-sanskom kantonu, vanredno hidrološko stanje uslovit će izlivanje rijeka iz korita i to rijeke Save i cijelim tokom rijeke Spreče. Federalna uprava civilne zaštite i Agencija vodnog područja rijeke Save izdale su institucijama i službama CZ poduzimanje mjera zaštite ljudi i materijalnih dobara.

– Trenutno stanje na brani Modrac govori da je nivo jezera danas u 15 sati bio 199,4 metra nadmorske visine i da se u rijeku Spreču iz jezera ispušta 38,15 metara kubnih vode u sekundi. Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac iznosi 324 centimetra i za dva centimetra je manji u odnosu na mjerenje u 12 sati – saopćeno je iz Operativnog centra CZ-e u Gračanici.

Ono na što niko, pa ni poljoprivrednici – voćari u ovim okolnostima, nije računao, jesu štete koje voćkama u fazi beharanja, posebno noću, može donijeti težak jugov snijeg, lomeći cijela stabla, obarajući mlade voćke i lomeći i kršeći grane izbeharalih voćaka.

Ove pojave posebno su zabilježene u naseljima Malešići, Stjepan Polje u općini Gračanica i Sladna u općini Srebrenik. Voćari su očajni, jedini način je da voćke, od kojih mnogi žive, tokom noći oslobađaju od teretnog snijega i spase što se spasiti može.

– Danas, kada sam došao da obiđem voćnjak, zatekao sam krš i lom. Težak snijeg je poobarao velika stabla stara i do deset godina, savijao i lomio mlade voćke. Mi smo se bojali da će pojavom snijega u ovo vrijeme očekivani minusi smrzavanjem uništiti behar, a to znači i rod i da bude badava naš rad. Osokoljeni smo najavom meteorologa da minusa ovaj put ne bi trebalo biti – kažu voćari na sjeveru Bosne.