Danas sjednica Upravnog odbora PIC-a: Ko će biti novi visoki predstavnik

Za danas je zakazana sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u BiH (PIC), ali zvaničnu potvrdu da će na njoj biti izabran novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH nismo uspjeli dobiti.

Nakon što članice PIC-a 3. i 4. juna nisu postigle konsenzus o nasljedniku Kristijana Šmita (Christian Schmidt), do okončanja današnje sjednice neće biti poznato jesu li stavovi u međuvremenu približeni i hoće li Šmit nakon ostavke i definitivno otići.

Prvi kandidat

Podsjetimo, najizgledniji kandidati za novog visokog predstavnika su italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i njegov francuski kolega Rene Trokaz (Troccaz). Trokaza podržavaju Francuska, Njemačka i Velika Britanija. S obzirom na to da iza Landija, osim Italije, stoje i SAD, a imajući u vidu utjecaj Vašingtona u globalnim procesima, značaj dobrih odnosa sa SAD-om za većinu članica EU, a ne zanemarujući ni učešće SAD-a u finansiranju OHR-a i nedavnu najavu da bi SAD mogle preispitati svoju ulogu u međunarodnom prisustvu u BiH, jasno je zašto je Landi mnogo bliži dolasku u Sarajevo.

Uoči nove sjednice pojavio se i non paper u kojem je Italija članicama EU predstavila Landijeve prioritete, nastojeći otkloniti zabrinutost da bi mogao poništiti ranije odluke Kristijana Šmita, pa i izmjene Krivičnog zakona BiH zbog kojih je predsjednik SNSD-a pravosnažno osuđen pred Sudom BiH. U non paperu se navodi da bi Landi bio fokusiran na završetak Agende 5+2, kao ključnog uvjeta za zatvaranje OHR-a. Naglašeno je da ne bi ukidao prethodne odluke OHR-a, a bonske ovlasti bi koristio samo u krajnjim slučajevima, uz prethodne konsultacije s članicama Upravnog odbora PIC-a. Njegov mandat bio bi usmjeren ka evropskom putu BiH i jačanju procesa integracija i trajao bi dvije godine, uz mogućnost produženja, dok bi zatvaranje OHR-a i dalje zavisilo od ispunjenja Agende 5+2.