Borenović tvrdi: BiH se pridružila sankcijama protiv Rusije

Predsjednik PDP-a Branislav Borenović na današnjoj konferenciji za medije je izjavio da, koliko god je nekada istina, poput pravde, spora, kada-tad izađe na vidjelo.

- Istina je da se BiH pridružila sankcijama protiv Ruske Federacije i za to imamo argumente, činjenice i dokaze. Moj osnovni motiv zašto sam kao poslanik izabran od naroda insistirao na pitanju da li se BiH pridružila sankcijama protiv Rusije jeste da dođemo do istine, bez obzira na moj stav koji je dobro poznat, a to je da pokušamo ostati što više neutralni i van radara velikih sila – rekao je Borenović.

Tražio odgovore

Borenović je potvrdio da je odgovor na pitanje koji nije mogao da dobije od Vijeća ministara BiH, da li se BiH pridružila sankcijama, dobio od visokog predstavnika EU za vanjsku politiku i sigurnost i potpredsjednika Evropske komisije Žozepa Borelja (Josep Borrell).

- U prošlom mandatu sam tražio odgovore od predsjedavajućeg Tegeltije i ministarice Turković, u ovom od predsjedavajuće Krišto i ministra Konakovića, ali institucije su odbile da odgovore na pitanje poslanika čitavu godinu. Za razliku od ovih domaćih vladajućih elita koje šute, u roku od nekoliko dana sam dobio odgovor od gospodina Borelja koji je vrlo konkretan i koji me uputio na zvanične dokumente EU o pridruživanju BiH protiv Ruske Federacije – rekao je Borenović.

Borba za istinu

Borenović je rekao da on nije navijač, nego neko ko se bori za istinu:

- A istina je takva da je jasno navedeno da je BiH značajno povećala svoju usklađenost za zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU, posebno uskladivši se sa izjavama i restrikrivnim mjerama nakon, kako kaže g. Borelj, „ratne agresije Rusije na Ukrajinu“, te da se procenat ošte usklađenosti povećao za više od tri puta. Potvrđeno mi je da se BiH uskladila sa mjerama EU i Generalne skupštine UN prilikom glasanja o relevantnim rezolucijama vezano za „agresiju Rusije na Ukrajinu“ i glasala za suspenziju Rusije iz Vijeća za ljudska prava UN. Jasno je rekao da se BiH pridružila svim odlukama i svim izjavama visokog predstavnika, osim u jednom slučaju. Taj slučaj je, kako smo istražili, jer očigledno moramo i istraživati jer nemamo odgovore od institucija, izjava o godišnjici pada malezijskog aviona, što su povezali sa sadašnjim dešavanjima u Ukrajini – rekao je Borenović.

Deset paketa

Borenović je rekao da je EU donijela 10 paketa mjera protiv Ruske Federacije, iz kojih su proistekle 53 odluke Vijeća EU i izjave visokog predstavnika EU, a BiH se pridružila svakoj, osim u jednom, navedenom slučaju.

- Jedina zemlja koja se nije pridružila je Srbija, što je jasno iz dokumenata do kojih smo došli, što potvrđuje jasne stavove i izjave predsjednika Vučića i gospodina Borelja o tom pitanju – rekao je Borenović.

Rekao je da su odluke i mjere kojima se pridružila BiH vrlo konkretne i teške, da se radi o hiljadama ljudi i stotinama subjekata, kojima se vlast u BiH, predvođena i SNSD-om i Miloradom Dodikom, pridružila.

- Ne može on da se skloni odgovornosti, jer u kontinuitetu, i u prošlom i u ovom mandatu, čini vlast. I Dodik i Cvijanovićeva, kao članovi Predsjedništva BiH zaduženi su i odgovorni za vanjsku politiku u kojoj učestvuju kao predstavnici RS – rekao je Borenović.

Sankcije Putinu

Naveo je primjere mjera, poput sankcija predsjedniku Ruske Federacije Vladimiru Putinu, njegovom portparolu Dmitriju Peskovu, ministru inostranih poslova Sergeju Lavrovu, ministru odbrane Šojgou i mnogim drugim licima.

- Ovdje je očigledno dozvoljeno lagati i hoću jasno da kažem: Milorad Dodik laže. On se poigrava s emocijama naroda. Da li to radi zato što nije bio sposoban da o ovim stvarima u Predsjedništvu BiH postigne konsenzus ili namjerno jednu stvar priča pred kamerama, a drugu radi, to je već drugo pitanje. Ali od EU, čijim sankcijama se BiH pridružila, dobio sam vrlo konkretan odgovor – rekao je Borenović.