Program obilježavanja 2. maja, Dana Općine Stari Grad Sarajevo

Općina Stari Grad Sarajevo, predvođena općinskim načelnikom Ibrahimom Hadžibajrićem, i ove godine će dostojanstveno obilježiti 2. maj, Dan Općine Stari Grad Sarajevo, koji je jedan od najznačajnijih datuma u historiji ove Općine.



Sprečavanjem da jedinice tadašnje Jugoslovenske narodne armije (JNA), 2. maja 1992. godine, zauzmu zgradu Predsjedništva BiH odbranjena je država Bosna i Hercegovina. Stoga je 2. maj 1992. jedan od ključnih datuma u opstanku samostalne i nezavisne Bosne i Hercegovine, te dan kada se odigrala prva i najjača bitka za državu Bosnu i Hercegovinu.

Tradicionalni obilazak mezara

Obilježavanje 2. maja u Starom Gradu počet će tradicionalnim obilaskom mezara sarajevskih velikana. U haremu Careve džamije delegacija Općine Stari Grad Sarajevo posjetit će mezar Isa bega Ishakovića, u Begovoj džamiji turbe Gazi Husrev-bega, a potom Šehidsko mezarje Kovači. Na ovaj način bit će odana počast osnivačima i utemeljiteljima Sarajeva, kao i svim šehidima i poginulim borcima koji su dali svoje živote braneći ovaj grad i državu.

Za najmlađe je i ove godine na programu Festival dječije umjetnosti FEDU. Deveto izdanje ovog festivala, čiji je glavni partner Općina Stari Grad, trajat će od 3. do 7. maja. Tokom pet dana FEDU će djeci ponuditi brojne predstave i edukativne radionice na više lokacija. U Starom Gradu će FEDU ponuditi i nešto novo, a to su kreativne radionice koje će se održavati u parku At mejdan 3. i 4. maja, a 5. maja u osnovnim školama u Starom Gradu.

Svečana sjednica

Svečana sjednica Općinskog vijeća Stari Grad održat će se 4. maja u 13:00 sati u Bošnjačkom institutu. Na sjednici će biti dodijeljena općinska priznanja, povelje i zahvalnice istaknutim pojedincima i kolektivima. Posebni gosti na svečanoj sjednici bit će predstavnici pobratimskih općina i gradova iz regiona i Republike Turske.

Općina Stari Grad u svoj program ove godine uvrstila je i Festival dimnjačara. Riječ je o prvom svjetskom skupu dimnjačara u BiH koji organizuje Udruženje dimnjačara Bosne i Hercegovine. Otvaranje manifestacije planirano je 6. maja na Baščaršijskom trgu, gdje se očekuje više stotina dimnjačara iz zemlje, regiona i svijeta.

Program obilježavanja Dana Općine Stari Grad traje od 2. do 6. maja 2023. godine.