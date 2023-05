Liste čekanja za upis u vrtić, nedostaje prostora i kvalitetnog kadra

Bosna i Hercegovina nalazi se na posljednjem mjestu među europskim zemljama kada je riječ o učešću djece u predškolskim programima, a razlog je dijelom zbog neusklađenosti zakonske regulative - poručeno je u četvrtak navečer u Mostaru na održanom okruglom stolu "Predškolsko obrazovanje u HNŽ-u: Potreba i stvarno stanje" kojega je organizirala Inicijativa građanki/na Mostara.



S druge strane, na okruglom stolu je istaknuto kako učešće u predškolskim programima, čak i kada je obavezno, djeci ostaje uskraćeno zbog nedostupnosti brojnim kategorijama društva.

Direktorica JU Dječji vrtići Mostar Danijela Kegelj rekla je u izjavi za medije kako je Inicijativa građanki/na Mostara prije tri godine pokrenula kampanju za donošenje Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u HNŽ-u.

- Na razini BiH 2007. godine donesen je okvirni Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju. Za prilagodbu i primjenu na županijskoj razini postavljen je rok od pola godine. Do danas se to u našoj županiji nije dogodilo. To u praksi pravi problem jer se Zakonom reguliraju materijalne, prostorne i druge mogućnosti – smatra Kegelj.

Dodala je kako su sudionici večerašnjeg okruglog stola govorili o navedenom problemu te su pokušali što realnije prikazati situaciju s kroničnim manjkom mjesta u predškolskim ustanovama, zastarjelim standardima i normativima te mogućnostima suvremenom pristupu odgoju i obrazovanju.

- Također smo govorili o nedostatku kadra i nedostatku kvalitetnog kadra. Otvorili smo niz problema. Jako je važno da se doneseni zaključci pokrenu prema osnivačima i prema županiji – pojasnila je ona.

Direktorica JU Dječji vrtić Ciciban Mostar Đenana Šegetalo kazala je kako se na razini Grada Mostara svake godine pojavljuju liste čekanja, što znači da su kapaciteti popunjeni.

- Mora uslijediti neka inicijativa za proširenjem kapaciteta predškolskih ustanova na razini grada, o čemu se mora voditi računa da se napravi mreža vrtića i da se ispitaju lokaliteti gdje se javlja potreba za otvaranjem novih objekata – naglasila je ona.

Uputili su, kako dodaje Šegetalo, inicijativu da se odgajatelji stave na deficitarnu listu zanimanja zbog njihovog nedostatka.

- Upravo zato moramo težiti da kroz subvencioniranje i podršku budućim odgajateljima, kao i određenim stipendiranjem, pomognemo toj kategoriji kako bismo osigurali kvalitetan kadar koji će raditi u predškolskim ustanovama. Pred nama je upis u novu pedagošku godinu, a liste čekanja imamo od prošle godine kada nismo mogli odgovoriti zahtjevima svih roditelja – istaknula je ona.

Naglašava kako su u ovom razdoblju ponovno u nezavidnom položaju kada vjerojatno opet neće moći zadovoljiti potrebe djece i roditelja.

Na okruglom stolu sudjelovala je i Alma Pelo Zagorčić, majka djeteta koje je prošlo sve odgojne grupe. Ona je naglasila važnost boravka djeteta u vrtiću jer je to, kako je navela, odgojna ustanova i prvi kontakt s vršnjacima.

Pelo Zagorčić na kraju je podvukla kako je roditeljima teško na vrijeme upisati dijete u vrtić no smatra da je moguće ranije poslati potrebnu dokumentaciju i čekati na upis jer bi neko dijete, zbog nemogućnosti prilagodbe, moglo osloboditi mjesto drugom djetetu.