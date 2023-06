Nikšić najavio razgovore s Čovićem o Vladi HNK

Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a BiH, bio je gost u "Centralnom dnevniku" nakon stranačkog kongresa u kojem mu je produžen mandat do okončanja lokalnih izbora 2024. godine.

- Novinari su od Kongresa SDP-a napravili ovo. Nemam problem s pitanjima oko Irfana Čengića. Ni dosad nisam komentarisao članove SDP-a. Čengić koristi spekulacije. Zašto nije došao da se sučelimo na sjednici - pitao je Nikšić.

Istakao je da je Čengić ranije nekada drugačije glasao u Federalnom parlamentu, ali su tada bili opozicija.

- Vidio sam citat koji je objavio i nemam odgovor. On je kadrovska greška. On nije u strukturama SDP-a i to ne šteti SDP-u. Ako Općinska organizacija Stari Grad stane iza Čengića, imat će i moju podršku - dodao je Nikšić.

Osim toga je naglasio da će u narednim danima razgovarati s Draganom Čovićem o Vladi HNK. Naglasio je da je njegov uslov da blok koji čini i SDP treba imati jednak broj ministarstava kao i HDZ.