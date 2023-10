Čović: Igrat ćemo do 100-te minute

U Mostaru je danas održana Klauzura HDZ-a BiH na kojoj se kroz tri panela, govorilo o temama "Evropski put Bosne i Hercegovine - Nova dinamika" "Politički ambijent u Bosni i Hercegovini - iskušenja i izazovi" te "2024. - godina izbora".

Dragan Čović, predsjednik HDZ BiH je na pres-konferenciji, osvrnuvši se na prvi panel, kojem je prisustvovao šef Delegacije Evropske unije u BiH, Johan Satler, rekao je kako su temeljito prošli sve ono što je do sada urađeno kako bi do kraja godine BiH dobila pozitivan signal iz Evropske unije kada je u pitanju kandidatski status, odnosno, početak pregovaračkog procesa. Kratko se dotaknuo i druga dva panela te ocijenio da su bili vrlo korisni, sadržajni i poučni.

Više od 300 članova

- Klauzura je danas motivirala više od 300 članova stranke, što je dovoljno snažan broj koji se okuplja između dva sabora da možemo do najnižeg našeg člana poslati poruke koje možemo promovirati kao vrijednosti koje smo do sada zagovarali - rekao je Čović.

Odgovorajući na pitanje o tome hoće li blokada koja se događa na državnom nivou imati utjecaja na evropski put BiH Čović je kazao kako je uvjeren da će "u konačnici, upravo naša angažiranost doprinijeti da to nećemo moći zvati blokadom".

- Nadam se da ćemo u jedom ambijentu u naredne dvije sedmice imati novo okupljanje, gdje će domaćin biti SNSD i gdje ćemo do tada pripremmiti sve ono što smo u Mostaru stavili na što da većinu stvari privedemo kraju. Jasno da će dosta zahtjevno biti oko Izbornog zakona, ali u jednom dijelu, mislim da smo se usaglasili u dobroj mjeri, a to je ovaj dio koji se odnosi na CIK. Onaj drugi, vitalni za nas, legitimno predstavljanje, izbor člana Predsjedništva, Doma naroda tražit će više od truda. Ovi procesi koji će se odvijati do kraja iduće sedmice dat će odgovor na pitanje, koliko ćemo, kada se sjedne više puta, imati različit pristup jedne, druge ili treće političke opcije - kazao je on.

"Neće biti lako"

Čović je rekao da je drugo vitalno pitanje koje potencira SNSD - pitanje stranih sudija i njihovog statusa u Ustavnom sudu.

-Čak se s te strane govori da nema ništa drugo dok ne bude to, ali usaglasit ćemo vremenski ritam da jedna stvar može biti na Vijeću ministara BiH, dok druga stigne do Predstavničkog i Doma naroda, budući da većina toga ide u dva čitanja. Ja ću zajedno sa svim svojim kolegama, prijateljima i unutar HDZ-a BiH i drugih stranaka učiniti sve da mi u ovoj godini taj proces završimo i da sredina decembra kada bude izvještaj o BiH bude do kraja pozitivan. Neće biti lako, trebat će truda, treba igrati do zadnje sekunde, vidjeli ste Zrinjskog sinoć u 95.-oj minuti malo smo popustili, ali ovdje ćemo vjerovatno, igrati do 100-te minute, ali na kraju, siguran sam d aće o dobiti ono što smo planirali-rekao je Čović.