Advokat potvrdio, Dodik sutra pred Sudom BiH

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sutra će se odazvati pozivu Suda Bosne i Hercegovine i s pravnim timom prisustvovati glavnom pretresu, potvrdio je za RTRS advokat predsjednika Republike Srpske Goran Bubić.

Bubić je rekao da se Sud još nije oglasio o jučerašnjem zahtjevu odbrane da sudski postupak protiv predsjednika Republike Srpske i v.d. direktora "Službenog glasnika RS" Miloša Lukića bude premješten u banjalučki Osnovni sud.

Osim advokata Bubića, glavnom pretresu prisustvovatće i članovi šireg tima za odbranu predsjednika Republike Srpske, među kojima su advokati Goran Petronijević i Anto Nobilo.

Petronijević je u izjavi za Tanjug istakao da će nekoliko kolega iz Centra za obnovu međunarodnog prava takođe biti u sudnici i javnosti objasniti regularnost ovog postupka.

- To što oni Dodiku stavljaju na teret je jedna vrsta tolikog licemerja, to je kao tužiti patrijarha što nas je krstio. Tužiti Dodika zbog toga što je potpisao Ukaz o stupanju na snagu zakona ili izvršenju zakona koji je donijela Narodna skupština Republike Srpske kao predstavnički organ. On je imao obavezu da potpiše akt donesen u Parlamentu - kaže Petronijević.

Da Dodik nije postupio prema odluci NSRS, Petronijević kaže da bi to bilo kršenje Ustava i prijetila bi mu zatvorska kazna do 12 godina. On pojašnjava da iza svega stoje napadi na Republiku Srpsku i njenu imovinu, a sve je uslijedilo, navodi RTRS, nakon neslaganja s odlukom da određena svojinska prava RS pređu i na Federaciju BiH. Riječ je o pravu na vlasništvo nad šumama, nad prostorima na kojima se nalaze kasarne.