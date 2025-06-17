MUP KS: "Tender nije namješten, helikopter ima EASA certifikat"

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo demantovalo je navode koji su se ovih dana pojavili u pojedinim medijima, a u kojima se tvrdi da je postupak javne nabavke helikoptera bio "namješten", kao i da "helikopter ne smije da leti".

U saopćenju MUP-a KS navodi se da su ovakvi navodi neutemeljeni i da se temelje na tvrdnjama firme Leonardo S.p.a. iz Rima, čija je ponuda u postupku javne nabavke helikoptera bila formalno-pravno neispravna i kao takva odbačena. Komisija za provođenje postupka javne nabavke detaljno je obrazložila razloge odbijanja, što je javno dostupno na stranici Ministarstva.

"MUP KS nije tužena strana"

Iz MUP-a KS poručuju da razumiju nezadovoljstvo ponuđača koji nije dobio posao, ali ističu da ta firma ima zakonsko pravo da traži pravnu zaštitu pred nadležnim institucijama. Međutim, naglašavaju da MUP KS nije tužena strana u bilo kakvom sudskom postupku i da se protiv ovog organa ne vodi nikakav sudski spor.

Dodaju da je firma Leonardo S.p.a. vodila upravni spor protiv Ureda za razmatranje žalbi BiH (URŽ), ali je Sud BiH odbacio njihov zahtjev da se sve odluke URŽ-a ponište i da se postupak vrati na početak. Jedino što je Sud dozvolio jeste mogućnost nove žalbe URŽ-u, što mediji, prema tvrdnjama MUP-a, izostavljaju u izvještavanju.