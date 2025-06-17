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OBJAVILI DEMANT

MUP KS: "Tender nije namješten, helikopter ima EASA certifikat"

Demantovali su navode medija da je postupak javne nabavke helikoptera bio "namješten", kao i da "helikopter ne smije da leti"

Admir Katica. Foto: FENA

M. Až.

17.6.2025

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo demantovalo je navode koji su se ovih dana pojavili u pojedinim medijima, a u kojima se tvrdi da je postupak javne nabavke helikoptera bio "namješten", kao i da "helikopter ne smije da leti".

U saopćenju MUP-a KS navodi se da su ovakvi navodi neutemeljeni i da se temelje na tvrdnjama firme Leonardo S.p.a. iz Rima, čija je ponuda u postupku javne nabavke helikoptera bila formalno-pravno neispravna i kao takva odbačena. Komisija za provođenje postupka javne nabavke detaljno je obrazložila razloge odbijanja, što je javno dostupno na stranici Ministarstva.

"MUP KS nije tužena strana"

Iz MUP-a KS poručuju da razumiju nezadovoljstvo ponuđača koji nije dobio posao, ali ističu da ta firma ima zakonsko pravo da traži pravnu zaštitu pred nadležnim institucijama. Međutim, naglašavaju da MUP KS nije tužena strana u bilo kakvom sudskom postupku i da se protiv ovog organa ne vodi nikakav sudski spor.

Dodaju da je firma Leonardo S.p.a. vodila upravni spor protiv Ureda za razmatranje žalbi BiH (URŽ), ali je Sud BiH odbacio njihov zahtjev da se sve odluke URŽ-a ponište i da se postupak vrati na početak. Jedino što je Sud dozvolio jeste mogućnost nove žalbe URŽ-u, što mediji, prema tvrdnjama MUP-a, izostavljaju u izvještavanju.

- Još jednom naglašavamo da je MUP Kantona Sarajevo u cijelosti postupao po odlukama Ureda za razmatranje žalbi BiH, koji je nezavisna institucija čije odluke nisu predmet proizvoljnog tumačenja. URŽ je tijelo koje djeluje u skladu sa evropskim standardima i njegove odluke su obavezujuće za sve ugovorne organe - navodi se.


EASA certifikat

Kao odgovor na tvrdnje da helikopter nije u stanju letenja, MUP KS je objavio i dokaz – kopiju Tipskog certifikata EASA.IM.R.106 koji je 28. novembra 2024. godine izdala Agencija Evropske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA). Certifikatom je obuhvaćen i model Bell 412 EPX, uključujući serijski broj 39143, koji pripada helikopteru MUP-a KS.

- Dakle, bez ikakve dileme, helikopter MUP-a Kantona Sarajevo ima validan EASA certifikat i u potpunosti je sposoban za let - zaključuje se u saopćenju.

MUP KS ističe kako će u slučaju nastavka manipulacija i pokušaja obmane javnosti preduzeti pravne korake radi zaštite svog ugleda. Također pozivaju medije na objektivno i profesionalno izvještavanje, bez senzacionalizma i jednostranih interpretacija.

# HELIKOPTER
# DEMANT
# MUP KS
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